Cảnh báo sau vụ nam sinh đi lạc, bị ong đốt trong rừng Tây Yên Tử

Hai du khách 19 tuổi đi lạc trong rừng khi tham quan khu du lịch Tây Yên Tử, trong đó một người bị ong đốt. Cả hai được lực lượng chức năng tìm thấy sau 4 giờ tìm kiếm.

Du khách được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng trưa 26/4. Ảnh: Công an xã Tây Yên Tử.

Sáng 27/4, Ban quản lý Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã cắm biển cảnh báo tại các tuyến đường bộ lên chùa Đồng (đỉnh Yên Tử). Đây là động thái sau vụ việc 2 sinh viên bị lạc trong rừng khi tham quan tại đây.

Theo đó, đơn vị khuyến cáo du khách cân nhắc khi lựa chọn leo núi theo đường mòn trong rừng do nguy cơ lạc đường, trơn trượt, sạt lở, côn trùng hoặc rắn cắn.

BQL lưu ý khách không di chuyển ban đêm; chỉ đi theo lối mòn, biển chỉ dẫn; chủ động đánh giá thể lực khi lựa chọn hành trình dài khoảng 6 km với nhiều đoạn dốc đá. Du khách được khuyến nghị chuẩn bị trang phục gọn nhẹ, giày có độ bám tốt, mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ và dụng cụ hỗ trợ khi cần thiết.

Hai du khách (thứ 3 và 4 từ trái qua) chụp ảnh với lực lượng tham gia tìm kiếm. Ảnh: Công an xã Tây Yên Tử.

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 26/4, Công an xã Tây Yên Tử nhận tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về việc 2 du khách gọi điện báo bị lạc trong rừng khi tham quan khu du lịch Tây Yên Tử.

Được biết, hai du khách đều 19 tuổi, là sinh viên, sinh sống ở Bắc Ninh. Một người trong tình trạng mệt mỏi, choáng váng do bị ong đốt. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tây Yên Tử hướng dẫn họ ở yên tại chỗ, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, rà soát các đường mòn, khe suối và khu vực nạn nhân có thể đi qua. Khu vực tìm kiếm là rừng già, nhiều vực sâu, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đến khoảng 16h cùng ngày, 2 du khách được tìm thấy và đưa ra khỏi rừng an toàn, sức khỏe ổn định.

Chùa Đồng, ngôi chùa cao nhất trên đỉnh Yên Tử và cũng là nơi linh thiêng nhất. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Khu di tích Tây Yên Tử nằm tại xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh, trong khi chùa Đồng thuộc tỉnh Quảng Ninh, ở độ cao khoảng 1.068 m. Du khách có thể lựa chọn đi bộ hoặc sử dụng cáp treo để chinh phục đỉnh núi. Trong đó, tuyến đi bộ từ phía Tây (Tây Yên Tử) được không ít người trẻ yêu thích.

Trước đó, Vườn Quốc gia Tam Đảo cũng phát cảnh báo không tự ý leo núi, tắm suối tại khu vực đỉnh Tam Đảo Bắc do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. BQL cho biết hiện chưa khai thác tuyến trekking này, cấm các hoạt động tham quan, leo núi, tắm suối tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù (Phú Thọ) khi chưa được phép.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số nhóm tự ý vào rừng để leo núi, check-in trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ lạc đường, trơn trượt, đuối nước hoặc tai nạn trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết thay đổi nhanh.

Ngày 19/4, sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Đại học Đại Nam) mất liên lạc khi cùng nhóm leo núi Tam Đảo Bắc. Khi xuống núi, nam sinh tách đoàn và đi riêng, sau đó bị lạc trong rừng suốt 36 giờ trước khi được lực lượng chức năng tìm thấy vào rạng sáng 21/4.