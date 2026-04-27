Giải cứu hai du khách lạc trong rừng sâu Tây Yên Tử ở Bắc Ninh

  • Thứ hai, 27/4/2026 11:09 (GMT+7)
Sau hơn 4 giờ nỗ lực, Công an xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy hai du khách bị lạc tại Khu du lịch tâm linh và đưa về an toàn.

Theo đó khoảng 11 giờ 45 phút ngày 26/4, Công an xã Tây Yên Tử nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về việc có hai công dân bị lạc trong rừng khi đang tham quan Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. Đáng chú ý, một trong hai du khách bị ong rừng đốt dẫn đến mệt mỏi, choáng váng.

du khach di lac anh 1

Hai du khách khi được tìm thấy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Yên Tử nhanh chóng liên lạc, hướng dẫn giữ bình tĩnh và ở yên tại chỗ để chờ hỗ trợ. Đồng thời, đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử triển khai các mũi tìm kiếm. Các tổ công tác chia nhau rà soát dọc các tuyến đường mòn, khe suối và khu vực hiểm trở mà các du khách có thể đi qua.

Mặc dù khu vực là rừng già, địa hình phức tạp, nhiều vực sâu, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế do cây cối rậm rạp, nhưng với tinh thần "vì Nhân dân phục vụ", các chiến sĩ không quản ngại khó khăn, tập trung cao độ để sớm tiếp cận người bị nạn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy hai du khách tại một khu vực hẻo lánh. Sau khi sơ cứu, ổn định tâm lý, cả hai được đưa ra khỏi rừng an toàn, sức khỏe ổn định.

du khach di lac anh 2

Hai du khách (3 và 4 từ trái qua) chụp ảnh với lực lượng tham gia tìm kiếm.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, các du khách gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tây Yên Tử và các lực lượng phối hợp. Hành động trách nhiệm của lực lượng chức năng không chỉ bảo đảm an toàn cho du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng cán bộ, công an cơ sở.

Văn Giang/VOV.VN

