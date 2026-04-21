Nam sinh lạc ở Tam Đảo được tìm thấy như thế nào?

Sau gần hai ngày mắc kẹt giữa rừng sâu tại Tam Đảo, nam sinh Tuấn Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng mệt mỏi nhưng an toàn.

“Trong rừng, còn nghe được tiếng người là còn hy vọng. Nhưng có những lúc, phải tin vào cả linh cảm của mình...”, anh Nguyễn Anh Quảng (SN 1984, người dân xã Đạo Trù) mở đầu câu chuyện.

Anh Quảng chính là người dẫn đường cho đoàn cứu hộ tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh trong rừng Tam Đảo vào sáng nay (21/4).

Hai ngày qua, núi rừng Tam Đảo chìm trong sương mù dày đặc, địa hình hiểm trở với vô số vách đá, suối sâu khiến hành trình tìm kiếm nam sinh Tuấn Anh rất gian nan.

Đoàn tìm kiếm trong đêm buộc dây để đánh dấu đoạn đường đã đi qua.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã Đạo Trù đã huy động khoảng 100 người, chia thành nhiều mũi tìm kiếm xuyên đêm. Trong đó, nhóm của anh Quảng gồm 6 người. Là người dân bản địa, thông thạo từng con dốc, khe suối, anh Quảng chịu trách nhiệm dẫn đoàn vào rừng sáng 21/4.

“Đi rừng Tam Đảo, chỉ cần lệch hướng là có thể tụt xuống những eo núi rất sâu. Người bị lạc thường mắc kẹt ở các thung lũng, khó tìm lối ra”, anh Quảng phân tích.

Theo kinh nghiệm, anh nhận định nạn nhân nhiều khả năng đã lạc xuống khu vực eo núi gần thác Dốc Rít, nơi có địa hình hiểm trở, nhiều ghềnh đá và suối sâu.

Anh Quảng cho biết, trước khi cùng đoàn tìm kiếm vào rừng, suốt đêm anh gần như không ngủ vì lo cho nạn nhân.

“Khoảng 4h sáng, tôi chợp mắt được một lúc thì mơ tìm thấy em (Tuấn Anh-PV) ở một nhánh suối sâu. Tỉnh dậy, hình ảnh đó vẫn ám ảnh.

Đến khoảng 5h30 phút, tôi nói với anh em: "Dù nhiều mũi tìm kiếm đã đi qua nhưng mình vẫn thử đi theo hướng này thêm lần nữa”", anh Quảng kể lại.

Giây phút anh Quảng và thành viên trong đoàn tìm thấy Tuấn Anh.

Quyết định ấy ban đầu chỉ là linh cảm, nhưng lại trở thành bước ngoặt của cuộc tìm kiếm. Nhóm 6 người nhanh chóng di chuyển theo hướng nghi vấn. Địa hình dốc, trơn trượt, nhiều đoạn phải bám vào cây để leo xuống.

Khi còn cách vị trí nghi ngờ khoảng 10-15 m, anh Quảng đề nghị một thành viên trong đoàn dùng loa báo động.

“Khi loa báo động kêu thì nghe thấy tiếng đáp rất yếu từ phía trên. "Cháu ở đây, cứu cháu với". Khoảnh khắc ấy khiến cả nhóm như vỡ òa. Nghe thấy tiếng là biết còn người, còn hy vọng”, anh Quảng kể lại.

Khi tiếp cận, lực lượng cứu hộ phát hiện Tuấn Anh đang ngồi bên bờ suối trong tình trạng mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. Câu nói đầu tiên của nam sinh khiến những người tham gia xúc động: “Cháu cảm ơn các chú, nếu không có các chú cháu không ra được”.

Anh Quảng chụp ảnh cùng Tuấn Anh sau khi xuống núi an toàn.

Theo anh Quảng, việc tìm thấy nạn nhân ở khu vực này “như một phép màu”, bởi nơi đây tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm: Suối có nhiều thác ghềnh cao, đá trơn trượt, nguy cơ tai nạn luôn rình rập, chưa kể rắn rết trong rừng.

Trước đó, một số tổ tìm kiếm đã đi qua khu vực lân cận nhưng chưa phát hiện dấu vết nam sinh bị lạc.