Cảnh mùa hoa anh đào ngoạn mục tại Nhật Bản

M ùa hoa anh đào Nhật Bản năm nay được đánh giá rực rỡ và nhộn nhịp. Ở Kyoto, du khách chen nhau ghi lại khoảnh khắc hoa nở rộ. Ngày 28/3, nhiều du khách mặc kimono tạo dáng dưới những tán cây phủ kín sắc hồng. Ảnh: Manami Yamada/Reuters.

Cậu bé Natsume Kimoto, chuẩn bị vào lớp 1 từ tháng 4, ngồi trên vai bố ngắm hoa anh đào ở Tokyo hôm 29/3. Ảnh: Yuki Kohara.

Một du khách với tay chạm vào những bông hoa anh đào nở sớm tại công viên Ueno ở Tokyo, Nhật Bản ngày 17/3. Ảnh: Issei Kato/Reuters.

Trong khi đó, khoảng một nghìn cây anh đào đã được thắp sáng tại chùa Kiyomizu ở Kyoto trong một sự kiện thử nghiệm vào ngày 26/3, một ngày trước khi bắt đầu chương trình ngắm hoa đêm đặc biệt mùa xuân kéo dài đến ngày 5/4. Ảnh: Kyodo.

Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp của mùa anh đào nở là nỗi lo về an toàn ngày càng rõ. Từ năm tài chính 2021 đến 2024, Nhật Bản ghi nhận 931 vụ cây anh đào đổ hoặc cành gãy trong công viên, trong đó có 77 vụ gây thương tích; riêng Tokyo có 179 vụ, cao nhất cả nước. Trong mùa hoa năm nay, Tokyo cũng ghi nhận liên tiếp các vụ cây anh đào đổ ngã. Riêng ở công viên Kinuta, quận Setagaya, 2 cây đổ từ đầu tháng 3, trong đó vụ ngày 7/3 khiến một người bị thương. Sau các sự cố này, chính quyền Tokyo đã hạn chế tiếp cận khu vực quanh những cây đang được theo dõi tại các công viên lớn. Ảnh: Akira Kobayashi.

Theo ông Akira Kobayashi, giám đốc Hiệp hội Bác sĩ Cây xanh Nhật Bản, nguy cơ này chủ yếu đến từ tình trạng già hóa đồng loạt của cây xanh đô thị. Báo cáo liên quan đến vụ cây đổ ở công viên Kinuta cho thấy rễ cây đã bị nấm làm thối, trong khi mưa lớn đầu tháng 3 khiến đất mềm hơn, làm cây bật gốc. Dù các cuộc kiểm tra định kỳ vẫn được thực hiện, việc dự báo cây đổ trong nhiều trường hợp vẫn rất khó. Ảnh: FNN.

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản năm 2026 bắt đầu từ giữa tháng 3 ở miền nam và kéo dài đến đầu tháng 5 tại Hokkaido. Theo dự báo chính thức của Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản JNTO, một số mốc nở đầu mùa đáng chú ý gồm Kochi ngày 16/3, Nagoya ngày 17/3, Tokyo ngày 19/3, Osaka ngày 22/3 và Sapporo ngày 26/4. Năm nay, nhiều điểm được dự báo nở sớm hơn trung bình nhiều năm.

Dựa trên nhịp tăng trưởng đầu năm 2026 và mốc 3,497 triệu lượt khách quốc tế của tháng 3/2025, mùa hoa anh đào 2026 được kỳ vọng vẫn là một trong những đợt cao điểm lớn nhất của du lịch Nhật Bản, với quy mô tham chiếu dự kiến khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế.