Ông Trump rời Bắc Kinh, kết thúc hội nghị thượng đỉnh lịch sử

Sau gần 3 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc với nhiều tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, đưa AI, hàng không và thương mại vào bàn đàm phán mới.

Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức khép lại chiều 15/5, khi chuyên cơ Không lực Một rời sân bay quốc tế Bắc Kinh, kết thúc loạt cuộc gặp cấp cao nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump lên Không lực Một rời Bắc Kinh Chiều 15/5, Tổng thống Trump lên Không lực Một rời Bắc Kinh sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, khép lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung được cả thế giới theo dõi sát sao.

Trong lễ tiễn bên đường băng, ông Trump giơ nắm đấm trước khi bước lên chuyên cơ. Bên dưới, nhiều người trong trang phục xanh đồng loạt vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc, hò reo chào tạm biệt nhà lãnh đạo Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã có các cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xử lý hàng loạt bất đồng kéo dài trong quan hệ song phương, từ thương mại, công nghệ cho tới cạnh tranh địa chính trị.

Dù chưa tạo ra đột phá lớn, chuyến đi được đánh giá đã mở ra các tín hiệu tích cực về hợp tác kinh tế và tương lai của hoạt động kinh doanh toàn cầu. Chương trình làm việc của ông Trump tại Trung Quốc bao gồm quốc yến, tham quan các địa danh lịch sử, tiệc trà song phương và bữa trưa làm việc với giới chức Bắc Kinh.

Đáng chú ý, gần 20 giám đốc điều hành hàng đầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hàng không, công nghệ và tài chính đã tháp tùng ông Trump tới Bắc Kinh, cho thấy yếu tố kinh doanh tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong quan hệ Mỹ - Trung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bên đường băng, bắt tay với phái đoàn Trung Quốc trước khi ông đi lên máy bay Không lực Một tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) chiều 15/5. Ảnh: Reuters.

Michelle Toh, cựu phóng viên CNN nhận định các CEO Mỹ tham gia phái đoàn với kỳ vọng giành thêm cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều lĩnh vực vẫn bị hạn chế trong những năm gần đây.

Theo bà Toh, dù chưa có “bước đột phá mang tính bao trùm”, hai bên đã đạt tiến triển ở một số lĩnh vực. Một trong những tín hiệu đáng chú ý là tuyên bố của ông Trump rằng Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay Boeing.

Sự xuất hiện của CEO Nvidia Jensen Huang cũng thu hút nhiều chú ý. Ông được xem là biểu tượng của cuộc đua AI toàn cầu, trong bối cảnh công ty Nvidia vẫn chịu các rào cản xuất khẩu chip từ cả Washington lẫn Bắc Kinh.

Dù ông Trump thông báo dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu đối với chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc, phía Bắc Kinh được cho là vẫn áp đặt một số hạn chế đối với hoạt động nhập khẩu.

Theo giới quan sát, hội nghị thượng đỉnh lần này cho thấy cạnh tranh Mỹ - Trung vẫn tồn tại sâu sắc nhưng đang được kiểm soát theo hướng thực dụng hơn, SCMP cho biết.

Giám đốc Viện Quan hệ Australia - Trung Quốc thuộc Đại học Công nghệ Sydney, James Laurenceson, nhận định các phát biểu của hai nhà lãnh đạo vẫn đề cập tới các lợi ích cốt lõi như vấn đề Đài Loan, song bầu không khí chung của hội nghị mang màu sắc tích cực và lạc quan.

Ông Laurenceson cho rằng việc Washington dần tiếp cận Bắc Kinh với tâm thế “thừa nhận Trung Quốc là một cường quốc ngang hàng” thay vì tìm cách gây sức ép có thể tạo nền tảng ổn định hơn cho quan hệ song phương trong thời gian tới.