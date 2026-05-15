Ông Trump và ông Tập dạo vườn hồng, dự tiệc trà tại Trung Nam Hải

Sáng 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón tại Vườn Trung Nam Hải, khuôn viên quyền lực nằm giữa trung tâm Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông Trump tham quan các khu vườn bên trong Trung Nam Hải. Sau đó, một quan chức đề nghị các phóng viên lùi lại để hai nhà lãnh đạo có không gian trao đổi riêng.

Sau cuộc trao đổi riêng kéo dài khoảng 10 phút, diễn ra ngoài tầm tác nghiệp của báo chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dạo bộ trong khu vườn của Trung Nam Hải. Được bao quanh bởi bức tường đỏ son có lịch sử hàng trăm năm, Trung Nam Hải được xem là một trong những địa điểm bí mật và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Trung Quốc. Hàng loạt camera giám sát được lắp đặt dày đặc phía trên khuôn viên, trong khi lực lượng an ninh mặc thường phục lẫn quân phục tuần tra liên tục.

Thông qua phiên dịch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giới thiệu với Tổng thống Mỹ Donald Trump về lịch sử khu Trung Nam Hải. Trung Nam Hải là khuôn viên dành cho ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, thường được ví như “Nhà Trắng của Trung Quốc”. Khu vực này rộng khoảng 6.000 m2 trong đó có gần 3.000 m2 hồ nước, cùng nhiều đình đài, khu vườn và văn phòng làm việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dạo bộ trong khu vườn của Trung Nam Hải. “Đây là những bông hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy”, ông Trump nhận xét. Khi được phóng viên hỏi liệu có hài lòng với chuyến thăm hay không, ông Trump giơ ngón tay cái thể hiện sự thích thú, trong lúc các nhân viên phụ trách phía Trung Quốc liên tục nhắc “không đặt câu hỏi”.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đi qua một hành lang có mái che với những cột sơn xanh, các mái vòm được trang trí hình chim muông và phong cảnh núi non truyền thống Trung Hoa. Sau đó, ông Trump và ông Tập ngồi trò chuyện trong một đình nghỉ được trang trí cầu kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến về một quảng trường nhỏ để thực hiện nghi thức chụp “ảnh hữu nghị”. Dù phần trao đổi chính được giữ kín, ông Trump vẫn chia sẻ với báo chí rằng ông đặc biệt ấn tượng với những khóm hoa tại đây. Ông Tập cho biết sẽ gửi hạt giống hoa hồng tặng ông Trump.

Ông Trump cũng ca ngợi những “thỏa thuận thương mại tuyệt vời” đạt được trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự tiệc trà, trong đó nhà lãnh đạo Trung Quốc giới thiệu về “các chính sách của Trung Nam Hải cũng như công việc của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện”. Ông Tập cho biết đây là nơi làm việc và sinh sống của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả bản thân ông. Ông cũng nhắc lại rằng sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, các thế hệ lãnh đạo như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều từng làm việc tại đây.

Tại cuộc gặp ở Trung Nam Hải, Tổng thống Trump một lần nữa mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào ngày 24/9 “hoặc thời điểm gần đó”, đồng thời nói rằng hai bên sẽ duy trì nguyên tắc “có đi có lại”, kể cả trong thương mại. Nhắc về chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump cho biết: “Đó là một vinh dự khi được ở đây. Chúng tôi sẽ quay lại.” Ông Trump đồng thời đánh giá đây là một cuộc gặp “lịch sử và mang tính bước ngoặt”, nhấn mạnh thỏa thuận về “quan hệ chiến lược mang tính xây dựng” mà hai bên vừa đạt được. Ông cho rằng quan hệ song phương hiện “rất mạnh mẽ” và hai nhà lãnh đạo đã giải quyết được nhiều vấn đề mà những người khác khó có thể xử lý.

Về phần mình, ông Tập Cận Bình cho biết việc lựa chọn Trung Nam Hải làm địa điểm hội đàm nhằm đáp lại sự hiếu khách mà ông từng nhận được trong chuyến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida năm 2017. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cuộc gặp lần này “có thể được coi là một cột mốc” trong quan hệ hai nước. Ông cũng cho biết hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác và đồng thuận về các vấn đề quốc tế quan trọng.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu cuộc hội đàm tại Trung Nam Hải, nơi được xem là trung tâm quyền lực Trung Quốc.

