Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

TT Trump hội đàm kín với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Trung Nam Hải

  • Thứ sáu, 15/5/2026 10:36 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu cuộc hội đàm tại Trung Nam Hải, nơi được xem là trung tâm quyền lực Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón tại Vườn Trung Nam Hải ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 15/5. Ảnh: Reuters.

Sáng 15/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một nhóm nhỏ quan chức Nhà Trắng tại Trung Nam Hải - khuôn viên quyền lực nằm giữa trung tâm Bắc Kinh, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đoàn xe gồm hơn một chục phương tiện với đèn tín hiệu đỏ và xanh nhấp nháy di chuyển về khuôn viên Trung Nam Hải, nằm giữa thủ đô Trung Quốc.

Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, nhiều người dân đứng trên vỉa hè dùng điện thoại ghi hình sau khi lực lượng chức năng phong tỏa giao thông để phục vụ lộ trình di chuyển.

Chỉ một nhóm nhỏ phóng viên được phép tác nghiệp bên trong khu vực hội đàm.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, ông Trump sẽ được ông Tập đón tiếp trước khi hai nhà lãnh đạo tham gia nghi thức chụp “ảnh hữu nghị”.

Theo chương trình, hai nhà lãnh đạo sẽ bắt tay, chụp ảnh chung trước khi bước vào tiệc trà song phương và bữa trưa làm việc.

Dự kiến ông Trump sẽ lưu lại Trung Nam Hải khoảng 3 giờ để tham gia các hoạt động hội đàm và tiếp xúc cấp cao.

Cận cảnh Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Trump Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump với dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước trong khi 21 phát đại bác vang lên từ quảng trường Thiên An Môn.

Thế đàm phán Mỹ với Trung Quốc lung lay vì thiếu hụt vũ khí chiến lược

Kho vũ khí suy giảm sau chiến sự Iran và những điểm yếu trong chuỗi cung ứng của Washington có thể trao cho Bắc Kinh “quân bài” quan trọng trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập.

3 giờ trước

'Bẫy Thucydides' mà ông Tập đề cập trong hội đàm với ông Trump là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn lịch sử Hy Lạp cổ đại để cảnh báo Mỹ về điều có thể xảy ra khi một cường quốc đang lên đối đầu với một cường quốc thống trị.

4 giờ trước

Ngoại trưởng Rubio trầm trồ giữa hội nghị Mỹ - Trung

Ngoại trưởng Marco Rubio và tỷ phú Elon Musk bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội với những khoảnh khắc đầy ngẫu hứng bên lề hội nghị Mỹ - Trung.

5 giờ trước

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Ông Trump Donald Trump Trung Quốc Mỹ ông Tập Tập Cận Bình Donald Trump hội đàm Trung Nam Hải Bắc Kinh

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

'Ngoai giao nhi' chiem song Thuong dinh My - Trung hinh anh

'Ngoại giao nhí' chiếm sóng Thượng đỉnh Mỹ - Trung

1 giờ trước 12:01 15/5/2026

0

Trong chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh, sự hiện diện của X Æ A-Xii, con trai tỷ phú Elon Musk, cùng phụ kiện phong cách truyền thống Trung Quốc đã đặc biệt được quan tâm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý