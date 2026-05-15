TT Trump hội đàm kín với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Trung Nam Hải

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu cuộc hội đàm tại Trung Nam Hải, nơi được xem là trung tâm quyền lực Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón tại Vườn Trung Nam Hải ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 15/5. Ảnh: Reuters.

Sáng 15/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một nhóm nhỏ quan chức Nhà Trắng tại Trung Nam Hải - khuôn viên quyền lực nằm giữa trung tâm Bắc Kinh, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đoàn xe gồm hơn một chục phương tiện với đèn tín hiệu đỏ và xanh nhấp nháy di chuyển về khuôn viên Trung Nam Hải, nằm giữa thủ đô Trung Quốc.

Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, nhiều người dân đứng trên vỉa hè dùng điện thoại ghi hình sau khi lực lượng chức năng phong tỏa giao thông để phục vụ lộ trình di chuyển.

Chỉ một nhóm nhỏ phóng viên được phép tác nghiệp bên trong khu vực hội đàm.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, ông Trump sẽ được ông Tập đón tiếp trước khi hai nhà lãnh đạo tham gia nghi thức chụp “ảnh hữu nghị”.

Theo chương trình, hai nhà lãnh đạo sẽ bắt tay, chụp ảnh chung trước khi bước vào tiệc trà song phương và bữa trưa làm việc.

Dự kiến ông Trump sẽ lưu lại Trung Nam Hải khoảng 3 giờ để tham gia các hoạt động hội đàm và tiếp xúc cấp cao.

