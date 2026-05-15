Ngoại trưởng Rubio trầm trồ giữa hội nghị Mỹ - Trung

Những cử chỉ đầy ngẫu hứng của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và tỷ phú công nghệ Elon Musk bên lề cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc và quốc tế, theo CNN.
Ngay trước khi cuộc hội đàm cấp cao Mỹ - Trung diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân, ông Rubio bất ngờ “chiếm sóng” mạng xã hội với khoảnh khắc được nhiều người đánh giá là đầy thích thú và tự nhiên.
Một đoạn video lan truyền rộng rãi cho thấy Ngoại trưởng Mỹ liên tục ngẩng đầu quan sát phần trần của hội trường, vừa chỉ tay vừa trao đổi với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.
Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ dày đặc trên các nền tảng như X và Weibo, nơi nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự thích thú trước phản ứng trầm trồ của ông Rubio đối với kiến trúc bên trong Đại lễ đường Nhân dân.
Được xây dựng từ những năm 1950, Đại lễ đường Nhân dân nổi tiếng với kiến trúc đồ sộ cùng những chi tiết thủ công tinh xảo. Công trình gây ấn tượng với các đèn chùm pha lê khổng lồ, họa tiết thạch cao mạ vàng mang phong cách truyền thống Trung Hoa và phần trần đa sắc được thiết kế theo dạng bàn cờ, tạo nên không gian rực rỡ sắc vàng.
Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk cũng thu hút sự chú ý với phong thái thoải mái hiếm thấy giữa bầu không khí ngoại giao trang trọng tại Bắc Kinh.
Một video khác cho thấy ông Musk đứng cạnh nhiều quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và CEO Apple Tim Cook, trước khi bất ngờ giơ điện thoại lên ghi hình toàn cảnh khu vực bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân.
Trong lúc các thành viên khác của phái đoàn trò chuyện, người đứng đầu Tesla và SpaceX lại chăm chú xoay người 360 độ để quay lại toàn bộ khung cảnh nghi lễ bằng điện thoại cá nhân. Đoạn video này hiện được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội toàn cầu.
Khoảnh khắc của ông Musk nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, với nhiều bình luận cho rằng vị tỷ phú công nghệ giữ phong thái tự nhiên và thoải mái, đối lập với vẻ nghiêm nghị của các quan chức xung quanh.
