Ngoại trưởng Rubio trầm trồ giữa hội nghị Mỹ - Trung

  • Thứ sáu, 15/5/2026 07:43 (GMT+7)
Ngoại trưởng Marco Rubio và tỷ phú Elon Musk bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội với những khoảnh khắc đầy ngẫu hứng bên lề hội nghị Mỹ - Trung.

Những cử chỉ đầy ngẫu hứng của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và tỷ phú công nghệ Elon Musk bên lề cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc và quốc tế, theo CNN.

Ngay trước khi cuộc hội đàm cấp cao Mỹ - Trung diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân, ông Rubio bất ngờ “chiếm sóng” mạng xã hội với khoảnh khắc được nhiều người đánh giá là đầy thích thú và tự nhiên.

Một đoạn video lan truyền rộng rãi cho thấy Ngoại trưởng Mỹ liên tục ngẩng đầu quan sát phần trần của hội trường, vừa chỉ tay vừa trao đổi với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ dày đặc trên các nền tảng như X và Weibo, nơi nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự thích thú trước phản ứng trầm trồ của ông Rubio đối với kiến trúc bên trong Đại lễ đường Nhân dân.

Được xây dựng từ những năm 1950, Đại lễ đường Nhân dân nổi tiếng với kiến trúc đồ sộ cùng những chi tiết thủ công tinh xảo. Công trình gây ấn tượng với các đèn chùm pha lê khổng lồ, họa tiết thạch cao mạ vàng mang phong cách truyền thống Trung Hoa và phần trần đa sắc được thiết kế theo dạng bàn cờ, tạo nên không gian rực rỡ sắc vàng.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk cũng thu hút sự chú ý với phong thái thoải mái hiếm thấy giữa bầu không khí ngoại giao trang trọng tại Bắc Kinh.

Một video khác cho thấy ông Musk đứng cạnh nhiều quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và CEO Apple Tim Cook, trước khi bất ngờ giơ điện thoại lên ghi hình toàn cảnh khu vực bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân.

Trong lúc các thành viên khác của phái đoàn trò chuyện, người đứng đầu Tesla và SpaceX lại chăm chú xoay người 360 độ để quay lại toàn bộ khung cảnh nghi lễ bằng điện thoại cá nhân. Đoạn video này hiện được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Khoảnh khắc của ông Musk nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, với nhiều bình luận cho rằng vị tỷ phú công nghệ giữ phong thái tự nhiên và thoải mái, đối lập với vẻ nghiêm nghị của các quan chức xung quanh.

Từ khóa về nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lôi Quân chụp ảnh cùng CEO Tesla Elon Musk đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu danh sách xu hướng với hơn 10 triệu lượt xem.

Chủ tịch Tập: Phục hưng Trung Hoa và MAGA có thể song hành

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở đầu bài phát biểu tại buổi quốc yến tối 14/5 với thông điệp đầy kỳ vọng. Trước đó, ông Trump mời ông Tập thăm Mỹ vào tháng 9/2026.

Màn đón ông Trump ở sân bay của Trung Quốc gửi thông điệp gì?

Ông Trump được Trung Quốc đón tiếp trọng thị tại Bắc Kinh, nhưng việc chỉ cử Phó Chủ tịch Hàn Chính ra sân bay được cho là hàm chứa nhiều thông điệp ngoại giao.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

'Ngoại giao nhí' chiếm sóng Thượng đỉnh Mỹ - Trung

12:01 15/5/2026

Trong chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh, sự hiện diện của X Æ A-Xii, con trai tỷ phú Elon Musk, cùng phụ kiện phong cách truyền thống Trung Quốc đã đặc biệt được quan tâm.

