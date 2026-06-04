Việt Nam xác minh vụ 2 thực tập sinh tử vong tại công trường Nhật Bản

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang phối hợp với cơ quan chức năng Nhật Bản xác minh nguyên nhân vụ hai thực tập sinh tử vong, đồng thời triển khai biện pháp bảo hộ công dân.

Công trường nơi xảy ra sự cố khiến hai thực tập sinh Việt tử vong ở thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga, Nhật Bản. Ảnh: TBS.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng ngày 4/6 thông tin về công tác bảo hộ công dân liên quan sự việc hai thực tập sinh Việt Nam thiệt mạng tại Nhật Bản.

Theo Người phát ngôn, ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, công ty phái cử và nghiệp đoàn tiếp nhận để xác minh thông tin và phối hợp làm rõ vụ việc.

“Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát Nhật Bản, hai công dân Việt Nam được phát hiện bất tỉnh trong quá trình lao động tại công trường lấp đường ống nước ở thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga. Cả hai được đưa ngay đến bệnh viện tỉnh để cấp cứu nhưng được xác nhận đã tử vong”, bà Phạm Thu Hằng thông tin tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, .

Bộ Ngoại giao cho biết Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka hiện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản để xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Cơ quan đại diện Việt Nam cũng đang liên hệ với gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hướng dẫn các thủ tục hậu sự theo quy định.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai thực tập sinh Việt Nam tử vong tại Nhật Bản.