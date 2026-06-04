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Thế giới

Việt Nam phản hồi phát biểu về hoạt động của tàu Hà Lan tại Hoàng Sa

  • Thứ năm, 4/6/2026 16:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước các phát biểu của Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến tàu Hà Lan tại Hoàng Sa, Việt Nam nhấn mạnh lập trường nhất quán và đề nghị các bên tôn trọng luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 4/6. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 4/6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu hải quân Hà Lan HNLMS De Ruyter tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng thực tế lịch sử và pháp lý này.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết là quốc gia ven biển và thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia trên Biển Đông, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

“Việt Nam mong muốn các bên liên quan hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và trật tự trên Biển Đông”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

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> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Hoàng Sa Trung Quốc Liên Hợp Quốc Hoàng Sa Việt Nam Hà Lan Trung Quốc HNLMS De Ruyter Bộ Ngoại giao Biển Đông

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