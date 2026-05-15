TT Trump: Mỹ và Trung Quốc đã đạt nhiều thỏa thuận lớn

Trong cuộc hội đàm kín tại Trung Nam Hải, ông Trump gọi các kết quả đạt được với ông Tập là “mang tính bước ngoặt” cho quan hệ song phương.

Sáng 15/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Nam Hải - nơi nằm giữa trung tâm Bắc Kinh và được xem là “trái tim chính trị” của Trung Quốc hiện đại.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cuộc gặp diễn ra với sự tham gia của một nhóm nhỏ quan chức cấp cao của Nhà Trắng, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách duy trì ổn định quan hệ và thúc đẩy hợp tác chiến lược.

"Rất nhiều thỏa thuận đã đạt được"

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm kín, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi những “thỏa thuận thương mại tuyệt vời” đạt được trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong một đình nghỉ được trang trí công phu, khi hai nhà lãnh đạo tiếp tục hội đàm về các vấn đề quan trọng, phía Mỹ có sự tham gia của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Cuộc thảo luận diễn ra sau khoảng 10 phút dạo bộ trong khu vườn hoa hồng. Dù phần trao đổi chính được giữ kín, ông Trump vẫn chia sẻ với báo chí rằng ông đặc biệt ấn tượng với những khóm hoa tại đây.

“Đây là những bông hồng đẹp nhất mà bất kỳ ai từng nhìn thấy”, ông nói. Khi được hỏi có hài lòng với chuyến thăm hay không, ông Trump không trả lời trực tiếp mà giơ ngón tay cái thể hiện sự hài lòng.

TT Trump dạo vườn cùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong Trung Nam Hải Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp dẫn ông Trump dạo vườn trong khu Trung Nam Hải, không gian ngoại giao hiếm khi mở cửa cho nguyên thủ nước ngoài.

Cuộc gặp mang tính bước ngoặt

Sau nghi thức chụp ảnh, hai nhà lãnh đạo cùng dùng trà. Tại đây, ông Tập giới thiệu về “các chính sách của Trung Nam Hải cũng như công việc của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện”.

Trong cuộc gặp, ông Trump một lần nữa mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ vào ngày 24/9 “hoặc thời điểm gần đó”, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc “có đi có lại”, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự tiệc trà tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 15/5. Ảnh: Reuters.

Nhắc đến chuyến công du Trung Quốc lần này, ông Trump nói: “Đó là một vinh dự khi được ở đây. Chúng tôi sẽ quay lại”. Tổng thống Mỹ đồng thời đánh giá đây là cuộc gặp “mang tính lịch sử và bước ngoặt”, nhấn mạnh hai bên vừa đạt được thỏa thuận về “quan hệ chiến lược mang tính xây dựng”.

Ông cho rằng quan hệ song phương hiện ở trạng thái “rất mạnh mẽ” và hai nhà lãnh đạo đã xử lý được nhiều vấn đề mà “những người khác khó có thể giải quyết”.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết việc lựa chọn Trung Nam Hải làm địa điểm hội đàm là để đáp lại sự tiếp đón nồng hậu mà ông từng nhận được trong chuyến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại Florida năm 2017.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận định cuộc gặp lần này “có thể được xem là một cột mốc” trong quan hệ Trung - Mỹ. Ông cũng cho biết hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận và thỏa thuận hợp tác liên quan đến các vấn đề quốc tế quan trọng.

Chủ tịch Tập Cận Bình và TT Mỹ Trump phát tín hiệu tan băng quan hệ Trong tiệc trà tại Trung Nam Hải, ông Tập và ông Trump cùng phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung đang bước vào giai đoạn mới.