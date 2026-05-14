Mỹ cho phép Nvidia bán chip AI cao cấp cho 10 công ty Trung Quốc

Washington đã cấp phép cho khoảng 10 doanh nghiệp Trung Quốc mua chip AI H200 của Nvidia, nhưng chưa có lô hàng nào được giao.

Tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO Nvidia sau khi tham dự lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuter.

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ đã phê duyệt cho khoảng 10 doanh nghiệp Trung Quốc mua chip AI H200 của Nvidia. Đây là dòng chip AI mạnh thứ hai của hãng sau chip H100.

Nguồn tin thân cận cho biết các doanh nghiệp được cấp phép gồm Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com...

Một số nhà phân phối như Lenovo và Foxconn cũng được cấp phép tham gia phân phối chip H200 tại Trung Quốc.

Theo điều khoản cấp phép của Mỹ, mỗi khách hàng được mua tối đa 75.000 chip. Các doanh nghiệp có thể mua trực tiếp từ Nvidia hoặc thông qua các đơn vị trung gian được ủy quyền.

Danh tính các khách hàng được phê duyệt cùng mối quan hệ giữa họ với Nvidia và các nhà phân phối trước đây chưa từng được công bố.

Lenovo xác nhận với Reuters rằng công ty là “một trong số các doanh nghiệp được phê duyệt bán chip H200 tại Trung Quốc theo giấy phép xuất khẩu của Nvidia”.

Trong khi đó, Nvidia, Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com và Foxconn chưa phản hồi về thông tin này.

Diễn biến này diễn ra trong lúc CEO Nvidia Jensen Huang đang tìm cách tạo bước đột phá tại thị trường Trung Quốc. Theo Reuters, ông Huang đã tham gia chuyến công du Bắc Kinh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi nhận được lời mời trực tiếp từ nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Trump được cho là đã đón ông Huang tại Alaska trên đường tới hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Động thái này làm dấy lên kỳ vọng rằng các cuộc gặp cấp cao có thể giúp tháo gỡ bế tắc liên quan tới việc bán chip AI cho Trung Quốc.

Dù Washington đã phê duyệt, các giao dịch hiện vẫn chưa thể hoàn tất.

Một nguồn tin cho biết nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã rút lại kế hoạch mua chip sau khi nhận hướng dẫn từ Bắc Kinh. Theo Reuters, phía Trung Quốc ngày càng thận trọng với việc nhập khẩu chip AI Mỹ do lo ngại ảnh hưởng tới tham vọng phát triển ngành bán dẫn nội địa.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trước đó cũng cho rằng chính phủ Trung Quốc chưa cho phép doanh nghiệp mua chip vì muốn tập trung nguồn lực cho ngành công nghệ trong nước.

Các công ty Trung Quốc như DeepSeek hiện ngày càng nhấn mạnh việc sử dụng chip nội địa, trong đó có sản phẩm do Huawei phát triển.

Trước khi Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu, Nvidia từng nắm khoảng 95% thị phần chip AI cao cấp tại Trung Quốc. Thị trường này cũng từng đóng góp khoảng 13% doanh thu cho hãng.

Tỷ phú Jensen Huang trước đây từng ước tính riêng thị trường AI Trung Quốc có thể đạt quy mô 50 tỷ USD trong năm nay.

Bên cạnh sự dè dặt từ phía Bắc Kinh, các thương vụ còn vướng hàng loạt yêu cầu từ Washington. Theo quy định Mỹ ban hành hồi tháng 1, doanh nghiệp Trung Quốc muốn mua chip H200 phải chứng minh đã triển khai đầy đủ biện pháp an ninh và cam kết không sử dụng chip cho mục đích quân sự.

Nvidia cũng phải xác nhận có đủ lượng chip tồn kho tại Mỹ trước khi xuất khẩu.

Reuters cho biết chính quyền Tổng thống Trump còn đàm phán một cơ chế trong đó Mỹ sẽ nhận 25% doanh thu từ việc bán chip. Điều này khiến các lô hàng phải đi qua lãnh thổ Mỹ trước khi được chuyển tới Trung Quốc.

Cơ chế trên cũng làm dấy lên lo ngại tại Bắc Kinh về nguy cơ can thiệp hoặc tồn tại lỗ hổng bảo mật trong chuỗi cung ứng công nghệ.