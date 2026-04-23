Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?

  • Thứ năm, 23/4/2026 16:14 (GMT+7)
Chỉ trong ít ngày, vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ và đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển.

Sáng 23/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một con cá voi lớn bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), khiến nhiều người dân và du khách thích thú, hiếu kỳ theo dõi.

Theo hình ảnh ghi nhận, cá voi dài khoảng 6m, thân hình đồ sộ, thỉnh thoảng trồi lên mặt nước rồi lặn xuống. Cá voi xuất hiện vào khoảng 9h30 cùng ngày, được ước đoán nặng khoảng 7-8 tấn, di chuyển chậm rãi ở khu vực bãi sau.

Theo anh Đinh Xuân Tường (người trực tiếp chứng kiến), việc cá voi xuất hiện gần bờ là hiện tượng khá hiếm bởi loài này thường sinh sống ở vùng biển xa ngoài khơi.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 19/4, tại vùng biển Mũi Né cũng ghi nhận một cá voi khác dài khoảng 5 m xuất hiện, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Theo ngư dân địa phương, cá voi liên tiếp xuất hiện được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển khu vực vẫn trong lành và hệ sinh thái duy trì ổn định.

https://tienphong.vn/ca-voi-lien-tiep-xuat-hien-gan-bo-bien-mui-ne-bao-hieu-dieu-gi-post1837968.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

