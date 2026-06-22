Cô gái Malaysia trả giá sau hành vi che mũi, chê bai người Trung Quốc

Sau làn sóng chỉ trích dữ dội vì những phát ngôn bị cho là miệt thị người dân địa phương khi du lịch tại Trung Quốc, nữ du khách Malaysia đã đăng thư xin lỗi công khai trên TikTok.

Hình ảnh du khách Malaysia che mũi khi nhắc về người địa phương trong chuyến du lịch Trung Quốc. Ảnh: Threads.

Sau làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, ngày 21/6, nữ du khách Malaysia Nur Asyiqin đã đăng thư xin lỗi công khai trên TikTok liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi trong chuyến du lịch tại Trung Quốc hôm 15/6.

Trong bài đăng trên tài khoản @ekyn.wong, cô cho biết chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình và thừa nhận những lời nói, cách cư xử đã khiến nhiều người khó chịu.

"Tôi hiểu và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hành động của mình đã gây khó chịu cho bất kỳ ai", cô viết.

Nur Asyiqin cho rằng các phát ngôn gây tranh cãi xuất phát từ phản ứng bộc phát tại thời điểm đó và khẳng định không có chủ đích xúc phạm, làm tổn thương hay gây mâu thuẫn với bất kỳ ai. Nữ du khách cũng cho biết tôn trọng mọi ý kiến đóng góp từ cộng đồng mạng và sẽ tiếp nhận những chỉ trích với tinh thần cầu thị.

"Tôi thực sự hối hận về hành động của mình và nhận ra rằng cách cư xử của bản thân là quá đáng", cô chia sẻ, đồng thời cho biết sẽ xem đây là bài học để cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động ở tương lai.

Khách du lịch mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc chụp ảnh tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh ngày 8/5/2025. Ảnh: VCG.

Trước đó, các video ghi lại cảnh Nur Asyiqin che mũi, đồng thời đưa ra những nhận xét bị cho là mang tính chế giễu, miệt thị người dân địa phương trong chuyến đi Trung Quốc lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Sự việc vấp phải phản ứng gay gắt khi nhiều ý kiến cho rằng hành vi này thiếu tôn trọng văn hóa sở tại và có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du khách Malaysia ở nước ngoài.

Dù các video gốc đã được xóa khỏi TikTok, nhiều bản sao vẫn tiếp tục lan truyền trên các nền tảng khác.

Vụ việc nêu trên diễn ra trong bối cảnh Malaysia và Trung Quốc mong muốn thúc đẩy du lịch song phương. Ông Âu Dương Ngọc Tĩnh, Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia, cho biết những chính sách hợp tác đã mang lại kết quả tích cực.

Ông cũng nhấn mạnh rằng du khách Malaysia luôn được chào đón tại Trung Quốc. Chính phủ nước này sẽ tiếp tục tối ưu hóa các chính sách cũng như dịch vụ để người Malaysia có thể du lịch đến đại lục thuận tiện và thoải mái hơn.

Trong khi đó, theo Cục Du lịch Malaysia, nước này đón khoảng 3,7 triệu lượt du khách Trung Quốc trong năm 2024, tăng 130,9% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn tháng 1-4/2025, Trung Quốc đóng góp 1,4 triệu lượt khách, trở thành thị trường khách lớn thứ 3 của Malaysia sau Singapore và Indonesia.