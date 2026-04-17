Làm sao dứt cảnh khách ngoại gặp nạn khi 'phượt' xe máy ở Việt Nam?

Hành trình "phượt" xe máy qua các cung đường miền núi phía Bắc mang lại trải nghiệm khác biệt cho du khách quốc tế, song cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng và an toàn.

Những cung đường đèo uốn lượn tại Hà Giang, nay là Tuyên Quang. Ảnh: Andy Trung.

Cuối tháng 3, nữ du khách Anh đi phượt Hà Giang (nay là Tuyên Quang) sau khi tốt nghiệp trung học, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cô được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) nhưng không qua khỏi, được xác định chết não ngày 2/4.

Trước đó, Florian, du khách Đức, gặp sự cố khi điều khiển xe máy địa hình theo chỉ dẫn của Google Maps, lao vào rừng sâu tại Lạng Sơn. Sau một đêm ngủ trong rừng, anh tìm được đến nhà dân để cầu cứu.

Những sự cố này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến thu hút khách quốc tế, nhất là với hình thức khám phá bằng xe máy. Du khách thường chọn đi cùng người bản địa hoặc tự thuê xe, song hành trình này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khuyến cáo

Hà Giang Loop (vòng lặp Hà Giang) dài khoảng 350 km, đi qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, được nhiều du khách quốc tế đánh giá là "4 ngày tuyệt vời nhất trong đời". Mỗi năm, cung đường này đón khoảng 200.000 lượt khách.

Nguyễn Phan Minh Tuấn, chủ một hệ thống cho thuê xe máy tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, nhận định xu hướng du khách nước ngoài thuê xe máy, đặc biệt là xe phân khối lớn hoặc xe địa hình, để tự khám phá Việt Nam ngày càng phổ biến.

Các hành trình thường được lựa chọn gồm tuyến phía Bắc như: Hà Nội - Pù Luông - Sa Pa - Hà Giang - Bắc Kạn - Hạ Long, hoặc tuyến dọc đường Hồ Chí Minh từ TP.HCM ra Đà Nẵng, Hà Nội.

Florian gặp nạn trong rừng sâu ở Lạng Sơn, được người dân địa phương hỗ trợ đưa phương tiện ra ngoài. Ảnh: Triệu Hinh.

Phần lớn du khách có giấy phép lái xe quốc tế hợp lệ, phù hợp quy định tại Việt Nam. Đây là yêu cầu bắt buộc, bởi cả người thuê và đơn vị cho thuê đều có thể bị xử phạt nếu vi phạm. Trước khi bàn giao xe, Minh Tuấn luôn hướng dẫn kỹ các kỹ năng cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho hành trình.

"Tuy nhiên, rủi ro vẫn luôn hiện hữu, như trường hợp du khách Florian lạc vào rừng sâu do đi theo chỉ dẫn của Google Maps", anh nói.

Trong khi đó, người điều hành một công ty du lịch ở Hà Giang, cho biết tour xe máy 1 du khách - 1 hướng dẫn viên/tài xế địa phương nở rộ từ năm 2016. Hình thức này phục vụ du khách nước ngoài muốn khám phá Hà Giang bằng xe máy nhưng không có bằng lái.

"Hà Giang có trải nghiệm gần như chưa nơi nào có, đó là đi xe máy trên cung đường uốn lượn giữa núi đá, thác nước và bản làng. Sức hút chính của tour này đến từ hướng dẫn viên, họ chưa từng rời khỏi Hà Giang nên đối đãi với khách nước ngoài bằng sự ấm áp, không phải vì dịch vụ", vị này nói với Tri Thức - Znews.

Du khách nước ngoài ngồi sau xe máy do tài xế địa phương cầm lái. Ảnh: Emily.

Siết xử lý tour du lịch

Chiều 16/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp các công ty lữ hành tổ chức tập huấn về an toàn giao thông, ứng xử văn hóa và xử lý tình huống khi dẫn tour.

Hơn 100 lái xe thuộc đội ngũ "easy rider" (người bản địa lái xe máy chở khách) tham gia. Họ được phổ biến quy định mới, hướng dẫn xử lý tình huống trong điều kiện thời tiết xấu, địa hình phức tạp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết với doanh nghiệp và rà soát các điểm đen tai nạn giao thông.

Trong ngày đầu ra quân siết chặt dịch vụ chở khách bằng xe máy tại Tuyên Quang, đội CSGT đã xử lý 42 trường hợp vi phạm, gồm cả lái xe và khách tự lái.

Thượng tá Vương Đức Tho, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các chủ tour không tuân thủ quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng thổi nồng độ cồn du khách nước ngoài điều khiển xe máy trên cung đường Hà Giang. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Không chỉ cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cũng chủ động nâng chuẩn an toàn. Đại diện một công ty du lịch tại phường Hà Giang 1, hiện có 40 xe máy và liên kết với 50 tài xế bản địa, cho biết đơn vị trang bị mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đồ bảo hộ và kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến.

Theo đơn vị, thời gian gần đây một số du khách nước ngoài gặp sự cố buộc doanh nghiệp phải siết chặt quy trình và yêu cầu đối với lái xe. "Chúng tôi luôn đặt yếu tố con người và trang thiết bị lên hàng đầu, lựa chọn mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ đảm bảo an toàn", đại diện nói.

Cung đường dốc Thẩm Mã, Hà Giang, tắc cứng, chiều 14/11/2025. Ảnh: Giàng Mí Xá.

Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản, yêu cầu các đơn vị lữ hành, cơ sở cho thuê xe máy thắt chặt quy định an toàn khi tổ chức tour phượt Hà Giang.

Các đơn vị chỉ được bố trí lái xe và phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn. Xe phải được bảo dưỡng định kỳ, trang bị mũ bảo hiểm và thiết bị bảo hộ trước khi khởi hành.

Dịch vụ chỉ được cung cấp dựa trên hợp đồng hợp pháp với doanh nghiệp lữ hành, trong đó nêu rõ lái xe, phương tiện, cung đường, điểm dừng và trách nhiệm xử lý sự cố. Cơ quan quản lý cũng nghiêm cấm các đơn vị không có giấy phép lữ hành tự ý tổ chức tour, ghép khách hoặc thay đổi lộ trình trái quy định.