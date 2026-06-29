Ngày hội nướng và bia tại Ocean City hút hàng chục nghìn lượt khách

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Từ tuần đầu tiên, không khí lễ hội lan tỏa khắp khu phố The Venice. Hai bên dòng kênh trở nên nhộn nhịp với hệ thống quầy nướng, điểm phục vụ bia và dãy bàn kéo dài xuyên suốt khu phố. Thực khách có thể vừa dạo quanh gian hàng, vừa theo dõi món ăn được chế biến, lựa chọn nhiều hương vị và cùng chia sẻ trong một cuộc gặp gỡ đông vui.
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Bếp mở góp phần tạo nên sức hút của ngày hội. Tại La Pizza and Steak, bánh pizza được đưa thẳng từ lò ra quầy phục vụ; Cedars gây chú ý với các cây Shawarma quay chậm trên lửa cùng Kebab và nhiều món ăn Trung Đông. Xen giữa tiếng nướng là hình ảnh bia được rót trực tiếp tại C-Brewmaster, tạo nên không khí sôi động và giàu tương tác.
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Ocean BBQ and Brew Fest 2026 quy tụ thực đơn đa dạng từ BBQ Âu, Mỹ và Trung Đông đến hương vị Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và tây bắc Việt Nam. Steak, sườn BBQ, pizza, Shawarma được kết hợp xiên nướng, gà rán, món ăn đường phố châu Á và thịt nướng đậm vị mắc khén, hạt dổi. Sự đa dạng giúp mỗi nhóm khách dễ dàng lựa chọn theo sở thích mà vẫn có thể cùng thưởng thức trong không gian chung.
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Làng bia và làng nhậu trở thành tâm điểm gặp gỡ với hơn 120 dòng bia thủ công, bia Việt Nam và bia quốc tế. Quán nhậu Tự Do mang đến sắc màu trẻ trung, phóng khoáng với món nhậu Việt và bia mát lạnh; trong khi Vuvuzela khuấy động không khí bằng tinh thần beer club, âm nhạc và DJ giàu năng lượng.
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Anh Lê Văn Hùng, cư dân Ocean City, cho biết quy mô và không khí thực tế của ngày hội vượt kỳ vọng ban đầu. “Gia đình tôi vừa dùng bữa, vừa gặp gỡ bạn bè và theo dõi hoạt động diễn ra xung quanh. Mỗi khu vực mang đến trải nghiệm khác nhau nên cả nhà đã ở lại lâu hơn kế hoạch”, anh chia sẻ.
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Chị Kim Anh, sống tại phường Hai Bà Trưng, cho biết gia đình ấn tượng với nhịp sự kiện sôi động và cách hoạt động được kết nối liền mạch. “Từ khu vực bếp nướng, bàn tiệc đến sân khấu âm nhạc đều đông vui. Gia đình tôi có thể cùng ăn uống, đi dạo và xem chương trình mà không phải di chuyển qua nhiều địa điểm”, chị nói.
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Không chỉ cư dân Ocean City, nhiều du khách từ nội đô Hà Nội, khu vực lân cận và du khách quốc tế cũng lựa chọn The Venice làm điểm đến cuối tuần.
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Không chỉ dừng ở ẩm thực và bia, Ocean BBQ and Brew Fest còn được kết nối với chuỗi hoạt động giải trí diễn ra xuyên suốt tại Ocean City như hoạt náo trình diễn nấu ăn, DJ show, show thực cảnh Grand Voyage, hay màn trình diễn pháo hoa rực rỡ mỗi thứ bảy hàng tuần.
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Không khí lễ hội được đẩy lên cao với màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời The Venice. Hàng nghìn du khách dừng chân bên dòng kênh để chiêm ngưỡng chùm pháo nhiều sắc màu, khép lại trọn vẹn ngày hội sôi động. Màn trình diễn không chỉ tạo nên khoảnh khắc ấn tượng cho đêm khai màn mà còn trở thành điểm hẹn được mong chờ vào mỗi tối thứ bảy, góp phần kéo dài trải nghiệm vui chơi, giải trí của du khách tại Ocean City.
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Ngày hội nướng và bia tại Ocean City sẽ tiếp tục diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đến hết ngày 26/7. Với chuỗi hoạt động kéo dài trong 5 cuối tuần liên tiếp, lễ hội hứa hẹn thu hút nhiều du khách từ Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận, góp phần đưa Ocean City trở thành điểm đến lý tưởng của mùa hè năm nay.