Ngày hội nướng và bia tại Ocean City hút hàng chục nghìn lượt khách

Anh Lê Văn Hùng, cư dân Ocean City, cho biết quy mô và không khí thực tế của ngày hội vượt kỳ vọng ban đầu. “Gia đình tôi vừa dùng bữa, vừa gặp gỡ bạn bè và theo dõi hoạt động diễn ra xung quanh. Mỗi khu vực mang đến trải nghiệm khác nhau nên cả nhà đã ở lại lâu hơn kế hoạch”, anh chia sẻ.