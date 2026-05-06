Công thức tạo nên sức hút của ‘thánh địa’ lễ hội phía đông thủ đô

Ocean City ghi nhận lượng du khách đông kỷ lục, phủ kín các khu vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Hàng chục sự kiện diễn ra liên tục từ sáng đến đêm, phủ kín siêu đô thị phía đông thủ đô, góp phần duy trì sức hút, khẳng định vị thế điểm đến lễ hội hàng đầu miền Bắc.

Biển người đổ về Ocean City dịp 30/4

Ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ, các trục đường dẫn vào Ocean City đã ghi nhận lượng phương tiện tăng cao. Bên trong siêu đô thị, cư dân và du khách liên tục đổ về các tâm điểm như The Venice, K-Town, VinWonders Wave Park, Vincom Mega Mall... tạo nên không khí tấp nập suốt nhiều ngày.

Biển người đổ về Ocean City xem pháo hoa, thưởng thức hàng chục chương trình biểu diễn nghệ thuật dịp lễ 30/4.

Tâm điểm của chuỗi lễ hội là sắc màu văn hóa Việt. Tại The Venice, fashion show “Cờ hoa” và diễu hành cổ phục “Ngày hội văn hóa” thu hút đông đảo cư dân và du khách dừng chân theo dõi. Những bộ trang phục qua nhiều thời kỳ kể lại câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh sống động, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa không gian châu Âu và bản sắc Việt.

Chị Đào Minh Phương (37 tuổi, Ninh Bình) cho biết, chị và các con rất ấn tượng khi lần đầu được chiêm ngưỡng những show diễn đầy sáng tạo và mới mẻ.

“Ban tổ chức kể câu chuyện lịch sử qua thời trang rất gần gũi, giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên. Không gian hiện đại, rất Tây nhưng tôn vinh văn hóa Việt tạo nên trải nghiệm rất đặc biệt”, chị Phương chia sẻ.

Hàng trăm người mẫu nhí, diễn viên, nghệ sĩ diễu hành Việt phục qua các con phố Ocean City.

Tại VinWonders Wave Park, các hoạt động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật, DJ show và chương trình âm nhạc “Rhythm by the Sea” được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ, trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ. Không gian biển nhân tạo với cát trắng cùng chuỗi trải nghiệm liên hoàn khiến nơi đây duy trì lượng khách đông nghịt từ sáng đến tối.

Đêm xuống, Ocean City tiếp tục duy trì năng lượng với các show diễn quy mô lớn như Aqua Beat. Đặc biệt, không gian ánh sáng Lighting City mới đưa vào vận hành mang đến diện mạo mới cho “thánh địa” lễ hội.

Điểm nhấn khác trong chuỗi hoạt động là show diễn đại thực cảnh trên sông - The Grand Voyage. Show diễn sân khấu thuyền đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ trình diễn mặt nước hiện đại, tái hiện cảnh nhiều thế kỷ trước với các hình ảnh mãn nhãn, như con người vượt đại dương, giao thương xuyên lục địa. Mỗi đêm diễn đều thu hút hàng nghìn khán giả đến xem.

Trong khi đó, Vincom Mega Mall thu hút hàng trăm nghìn lượt cư dân và du khách với chuỗi minigame, ưu đãi độc quyền và hoạt động tương tác sôi động. Đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng để du khách nghỉ ngơi, ăn uống, mua sắm trước khi tiếp tục hành trình trải nghiệm lễ hội tại Ocean City.

Hơn 10.000 lượt khách tham gia workshop vẽ nón lá trong chuỗi lễ hội ở Ocean City.

Cao trào của chuỗi lễ hội là màn trình diễn pháo hoa. Toàn bộ không gian Ocean City như vỡ òa bởi tiếng reo hò của hàng nghìn du khách trong đêm 30/4 khi từng chùm sáng đủ sắc màu bung nở trên bầu trời.

“Nhà tôi gần đây nên ngày nào cũng xuống tham gia hoạt động. Sáng cho con đi chơi, chiều xem biểu diễn, tối lại có show lớn. Cảm giác như sống giữa một lễ hội kéo dài nhiều ngày, rất nhộn nhịp”, anh Nguyễn Văn Tuấn (cư dân Ocean City) bộc bạch.

Du khách thưởng thức màn pháo hoa trong đêm 30/4 tại Ocean City.

Ocean City - “thỏi nam châm” hút du khách của miền Bắc

Sức hút của Ocean City đến từ mô hình vận hành trải nghiệm đa tầng, thay vì phụ thuộc vào một sự kiện đơn lẻ.

Trước hết là mô hình đa điểm - đa trải nghiệm. Thay vì tập trung vào một sân khấu chính, mỗi khu vực trong Ocean City được phát triển như một điểm đến riêng biệt, đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu khác nhau. Gia đình, nhóm bạn hay giới trẻ đều có thể tìm thấy trải nghiệm phù hợp trong cùng một hành trình khi “check-in” tại đây.

Song song với đó là chiến lược lấy show lớn làm trục, hoạt động nhỏ giữ nhịp. Các đại cảnh như The Grand Voyage đóng vai trò thu hút khách vào khung giờ cao điểm, trong khi chuỗi hoạt động ngắn như biểu diễn đường phố, minigame, tương tác liên tục lấp đầy các khoảng thời gian còn lại. Nhờ vậy, toàn bộ không gian luôn duy trì nhịp sôi động, không có khoảng lặng.

Du khách không chỉ vui chơi mà còn được tham gia biểu diễn nghệ thuật cùng các nghệ sĩ tại lễ hội.

Thiết kế không gian mở cũng là yếu tố quan trọng. Ranh giới giữa người xem và người tham gia được xóa nhòa, cho phép du khách trực tiếp hòa mình vào các hoạt động thay vì chỉ đứng quan sát.

“Dù lượng khách rất đông, cảm giác không hề chật chội vì chủ đầu tư đã làm tốt khâu quy hoạch. Rất rộng rãi và thoáng đãng”, anh Phạm Thanh Hưng (Hà Nội), chia sẻ.

Bên cạnh đó, hạ tầng nội khu hiện đại cùng khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện tại khu đông Hà Nội giúp Ocean City dễ dàng được tiếp cận từ nhiều hướng. Điều này góp phần gia tăng lượng khách trong các dịp cao điểm.

Thực tế, sức hút của Ocean City đã được kiểm chứng qua nhiều mùa sự kiện. Theo thống kê, mỗi năm siêu đô thị này ghi nhận hàng chục triệu lượt khách ghé thăm. Đơn cử năm 2024, con số này là 14 triệu lượt.

Không chỉ bùng nổ trong dịp cao điểm, Ocean City đã thực sự trở thành “thánh địa lễ hội” mới của miền Bắc. Nơi đây định hình một trung tâm sống - kinh doanh - nghỉ dưỡng sôi động với dòng người liên tục đổ về, tạo nền tảng bền vững cho các mô hình khai thác dòng tiền, đồng thời giữ nhịp tăng trưởng giá trị ổn định cho bất động sản.