Gia đình trẻ 'nhẹ gánh' khi chọn an cư sớm tại Ocean City

Giấc mơ sở hữu ngôi nhà đầu tiên đang gần hơn với gia đình trẻ khi Ocean City được tiếp sức bằng chính sách "5 năm không lo lãi suất", đi kèm loạt chiết khấu cùng quà tặng giá trị.

Nhờ loạt chính sách của chủ đầu tư, áp lực tài chính được giảm đáng kể, thời gian tích lũy rút ngắn, trong khi tài sản vẫn đón đầu dư địa tăng giá trong chu kỳ mới của thị trường.

Cơ hội giúp gia đình trẻ "sang trang"

Vừa lập gia đình, anh Trung Đông cân nhắc lợi thế của hơn 10 dự án khác nhau trước khi quyết định chọn Ocean City phía đông Hà Nội để ra ở riêng. Bên cạnh tiêu chí về pháp lý, vị trí và hệ tiện ích, yếu tố khiến anh đi đến quyết định cuối cùng đến từ chính sách bán hàng.

"Chính sách của Ocean City có lợi hơn so với một số dự án trên thị trường. Nếu không có những ưu đãi này, hành trình sở hữu mái ấm đầu tiên của gia đình chắc sẽ dài hơn rất nhiều", anh Đông chia sẻ.

Trong các chính sách được áp dụng, nổi bật nhất là ưu đãi "5 năm không lo lãi suất" - điểm tựa tài chính quan trọng với gia đình trẻ. Với khoản vay 70% giá trị căn nhà, lãi suất ưu đãi là 3,3%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, 5,3%/năm cho 24 tháng và 7,8%/năm cho 36 tháng - thấp hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất hiện hành tại nhiều ngân hàng.

Đáng chú ý, sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi được kiểm soát tối đa 9% trong 24 tháng tiếp theo. Phần chênh lệch nếu thị trường vượt trần sẽ do Vinhomes chi trả.

Nhờ đó, áp lực tài chính trong 2-3 năm đầu được giảm đáng kể, với chi phí lãi vay 0,28-0,65%/tháng, giúp gia đình trẻ chưa có nhiều tích lũy vẫn chủ động xoay xở dòng tiền.

Quan trọng hơn, nguy cơ đối mặt với "cú sốc dòng tiền" được loại trừ. Trong bối cảnh không ít người mua nhà chịu áp lực khi gói ưu đãi ngắn hạn kết thúc và lãi suất thả nổi tại nhiều ngân hàng tăng 12-14%/năm, chính sách này trở thành điểm tựa đáng giá cho quyết định an cư.

Gia đình trẻ chọn Ocean City có thể chuyển về ở ngay với nội thất sang trọng và đồng bộ.

Không dừng ở bài toán lãi vay, Ocean City gia tăng sức hút với loạt đặc quyền tài chính được thiết kế theo từng nhu cầu sở hữu. Với gia đình muốn chuyển về sớm, mức chiết khấu 12% mang đến lợi ích đáng kể, tương đương 5-7 năm tích lũy của gia đình trẻ. Trong khi đó, những người đã có sẵn nguồn tài chính được hưởng thêm ưu đãi 7,5% khi thanh toán sớm, mở ra cơ hội sở hữu quỹ căn với mức giá hấp dẫn.

Với quỹ căn hoàn thiện, chủ nhân còn nhận gói quà tặng nội thất 7%, cùng lựa chọn chiết khấu 5% và hỗ trợ 6%/năm trong 3 năm theo chương trình cam kết tiền thuê, hoặc chiết khấu tới 17% nếu không tham gia.

Đáng chú ý, một trong những ưu đãi hấp dẫn nhất là gói "Quà tặng sức khỏe" gồm 1 voucher VIP Vinmec trị giá 100 triệu đồng cho tối đa 6 thành viên và 1 cash voucher 100 triệu đồng áp dụng tại bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. Đây là điểm cộng với gia đình trẻ khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho con nhỏ và cha mẹ ngày càng được ưu tiên.

Theo tính toán, để sở hữu căn nhà, người trẻ thường cần 20-25 năm tích lũy thu nhập nếu không có hỗ trợ tài chính hoặc đòn bẩy phù hợp. Tuy nhiên, với tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 1/3 giá trị hợp đồng, giấc mơ sở hữu ngôi nhà đầu tiên tại Ocean City trở nên gần hơn bao giờ hết.

"Nhẹ gánh" ở chân sóng, "cất cánh" trong tương lai

Không chỉ giảm áp lực tài chính ở thời điểm hiện tại, lựa chọn Ocean City còn mở ra cơ hội sở hữu tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn "chân sóng", đây được xem là thời điểm thuận lợi để an cư ở mặt bằng giá cạnh tranh và đón trước dư địa tăng giá trong trung, dài hạn.

Thực tế, Ocean City đang hội tụ nhiều động lực tăng giá. Trước hết là sự hoàn thiện của hệ sinh thái tiện ích, gần đây nhất là sự hiện diện của bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 với tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế 5 sao. Mỗi mảnh ghép mới không chỉ nâng chuẩn sống cho cư dân, mà còn tạo lực đẩy trực tiếp lên giá trị bất động sản.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 không chỉ nâng tầm chuẩn sống cho cư dân, mà còn giúp gia tăng giá trị bất động sản khu vực.

Bên cạnh đó là làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn khỏi trung tâm Hà Nội theo định hướng quy hoạch dài hạn của thủ đô. Với quy mô dân số dự kiến chạm ngưỡng 200.000 người trong 2 năm tới, gấp đôi hiện tại, sức cầu an cư tại Ocean City được dự báo gia tăng, tạo nền tảng cho mặt bằng giá thiết lập mức mới.

Động lực mạnh mẽ hơn nữa đến từ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ như cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, tuyến vành đai 3.5, vành đai 4 cùng đại lộ cảnh quan sông Hồng. Khi mạng lưới kết nối liên vùng hoàn thiện, khu đông Hà Nội sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới và những siêu đô thị đón đầu hạ tầng như Ocean City có thể tăng giá mới.

Với gia đình trẻ, đây không chỉ là cơ hội an cư sớm nhờ chính sách lãi suất và loạt ưu đãi hấp dẫn, mà còn là bước đi tài chính chiến lược để sở hữu tài sản giàu tiềm năng tăng giá trong chu kỳ mới của thị trường.