VinWonders Hải Vân Bay: 'Át chủ bài' nâng tầm đô thị biển Vinhomes

Đô thị vịnh biển Vinhomes Hải Vân Bay là cái tên “chiếm sóng” thị trường bất động sản nhờ lợi thế sát biển, pháp lý lâu dài và hệ tiện ích quy mô hiếm có.

VinWonders Hải Vân Bay - tổ hợp công viên chủ đề vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á - được kỳ vọng trở thành “nam châm” thu hút cư dân, du khách và gia tăng giá trị cho toàn đại đô thị, đặc biệt là khu Bạch Vân.

Hành trình chinh phục kỳ quan thiên nhiên giữa lòng đô thị vịnh biển

Với quy mô 24,8 ha, VinWonders Hải Vân Bay được phát triển như “hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên”, lấy cảm hứng từ “thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Mỗi phân khu là một chặng thử sức khác nhau, tạo nên hệ sinh thái vận động đa tầng, đánh thức sức bền, tốc độ, sự dẻo dai và cảm giác chinh phục. Nhờ đó, tổ hợp có khả năng đáp ứng đa dạng nhóm khách, từ trẻ nhỏ, gia đình đa thế hệ đến giới trẻ ưa vận động và du khách yêu thích khám phá.

Điểm nhấn đầu tiên là “Ngọn núi thử thách” - phân khu vận động và thể thao mạo hiểm đa tầng, bám theo sườn núi, thung đá và cao độ tự nhiên của Hải Vân Bay. Chuỗi trải nghiệm leo trèo, vượt chướng ngại, băng rừng và zipline qua thung lũng mang đến cảm giác chinh phục mạnh mẽ.

Tiếp nối là “Hang động sắc màu” - không gian vui chơi trong nhà dành cho trẻ nhỏ và gia đình, với hệ cầu trượt, khu leo trèo mini, khu khám phá cát và đường đua E-kart trẻ em. Các hoạt động này vừa kích thích vận động, vừa khơi gợi trí tưởng tượng.

Cư dân Vinhomes Hải Vân Bay có thể tận hưởng “vũ trụ giải trí” mỗi ngày.

Nhịp trải nghiệm chuyển sang trạng thái giải nhiệt, thư giãn tại “Suối nguồn huyền bí” - công viên hybrid kết hợp vui chơi dưới nước và các trò chơi có yếu tố nước như đạp xe nước, đu quay nước cùng nhiều hoạt động tương tác giữa không gian thiên nhiên xanh mát.

Hoàn thiện hành trình là “Thung lũng kỳ ảo” - không gian ngoài trời dành cho gia đình với xe điện đụng, đu quay, cốc xoay, khu vận động liên hoàn cùng các điểm ngắm cảnh và artwork quy mô lớn từ vật liệu xanh.

Vượt lên vai trò của tiện ích vui chơi đơn thuần, VinWonders Hải Vân Bay được kiến tạo như hành trình trải nghiệm có chiều sâu, góp phần định hình chuẩn sống mới cho cư dân Vinhomes Hải Vân Bay và tạo lực hút du lịch bền vững cho toàn khu vực.

Chuẩn sống, sức hút du lịch và giá trị đầu tư cùng thăng hạng

Giá trị đầu tiên mà VinWonders Hải Vân Bay mang lại là chuẩn sống khác biệt cho cư dân Vinhomes Hải Vân Bay.

Thay vì phải lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ dài ngày hay di chuyển tới các tổ hợp giải trí nổi tiếng trong và ngoài nước, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái vui chơi - nghỉ dưỡng - tái tạo năng lượng đẳng cấp quốc tế ngay trước thềm nhà.

“Sự hiện diện của tổ hợp vui chơi, giải trí đẳng cấp ngay trong đô thị sẽ giúp cuộc sống trở nên tiện nghi và giàu trải nghiệm hơn, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ”, chị Bùi Thùy Kinh (Hà Nội) chia sẻ sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc một căn hộ 72 m2 tại khu Bạch Vân.

Trên thực tế, mô hình đô thị tích hợp công viên giải trí vẫn chưa phổ biến, ngay cả trên thế giới. Tại Việt Nam, Vingroup là đơn vị tiên phong đưa mô hình này trở thành tiện ích sống cho cư dân. Sau Ocean City, Vinhomes Grand Park và Vinhomes Royal Island, mô hình này lần đầu tiên “cập bến” thành phố đáng sống bậc nhất miền Trung.

“Người Đà Nẵng từ lâu đã chờ đợi một khu đô thị cao cấp, quy mô và đầy đủ tất cả tiện ích, từ công viên giải trí, bệnh viện, trường học đến trung tâm thương mại như Vinhomes Hải Vân Bay, để chỉ cần vào ở là có thể an tâm sinh sống”, ông Hoa Trung Hiếu, Chủ tịch BHS Partner (BHS Group), cho biết.

Ở góc độ du lịch, VinWonders Hải Vân Bay mở ra lời giải mới giúp gia tăng khả năng cạnh tranh cho du lịch Đà Nẵng. Thay vì phụ thuộc vào du lịch biển - vốn chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ - tổ hợp vui chơi, thể thao trong nhà và ngoài trời giúp duy trì lượng khách ổn định quanh năm.

VinWonders là “cỗ máy kéo khách” cho các mô hình kinh doanh tại Vinhomes Hải Vân Bay.

Thực tế cho thấy sức hút bền bỉ của các công viên chủ đề trên thế giới. Năm 2024, Disneyland Resort (Mỹ) đón 17,3 triệu lượt khách, Universal Studios Florida đạt khoảng 9,5 triệu lượt, còn Universal Studios Japan chạm mốc 16 triệu lượt.

Quan trọng hơn, sự hiện diện của các “vũ trụ giải trí” này còn thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực lân cận. Theo Realtor, giá bất động sản quanh Disneyland tại Anaheim đã tăng khoảng 45% trong 6 năm, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của bang California.

Logic tăng trưởng này được kỳ vọng lặp lại tại khu Bạch Vân - phân khu hưởng lợi trực tiếp từ VinWonders Hải Vân Bay. Lượng khách ổn định quanh năm sẽ tạo nền tảng cho hệ sinh thái kinh doanh sôi động, từ nhà hàng, cà phê, cửa hàng quà tặng, bán lẻ đặc sản đến dịch vụ giải trí và lưu trú ngắn ngày.

Đặc biệt, VinWonders Hải Vân Bay dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027, đồng bộ cùng hàng trăm căn thấp tầng, khu cao tầng và khách sạn.

Cư dân vào ở có thể tận hưởng ngay đại tiện ích giải trí phục vụ đời sống, trong khi nhà đầu tư có thể khai thác kinh doanh ngay lập tức.

Song song, chính sách “5 năm không lo lãi suất” đang trở thành cú hích lớn cho làn sóng sở hữu Bạch Vân. Khách hàng được hưởng mức lãi suất ưu đãi: 3,3%/năm cho khoản vay 18 tháng; 5,3%/năm cho 24 tháng; và 7,8%/năm cho 36 tháng. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm.

Chính sách này giúp khách hàng chủ động dòng tiền, giảm áp lực tài chính trong suốt 5 năm, đồng thời hạn chế rủi ro từ biến động vĩ mô.

Khi kết hợp với tiềm năng khai thác sớm và dư địa tăng giá theo hạ tầng, đây là cấu trúc tài chính hấp dẫn mà nhà đầu tư khó có thể bỏ lỡ.