Lễ hội nướng và bia khuấy động mùa hè phía đông Hà Nội

Trong thời gian 27/6-26/07, The Venice (Ocean City) sẽ trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí phía đông Hà Nội với Ocean BBQ & Brew Fest 2026.

Với việc quy tụ hơn 20 thương hiệu và hơn 120 dòng bia cùng hàng trăm món nướng từ nhiều nền ẩm thực, lễ hội hứa hẹn mang đến hành trình trải nghiệm kéo dài, kết hợp ăn uống, bóng đá, âm nhạc và hoạt động đặc sắc.

“Tour vị giác” từ Âu, Mỹ đến châu Á bên dòng kênh Venice

Không đơn thuần là điểm ăn uống cuối tuần, Ocean BBQ & Brew Fest 2026 được thiết kế như hành trình khám phá thế giới nướng đa sắc màu. Dọc khu phố The Venice, những bếp nướng đỏ lửa sẽ phục vụ món ăn được chế biến tại chỗ, mang theo hương thơm của thịt nướng, sốt đặc trưng và gia vị thảo mộc lan tỏa bên dòng kênh.

Không gian The Venice (Ocean City) được khuấy động bởi chuỗi ngày hội kéo dài 5 cuối tuần.

Từ chiếc pizza mới ra lò, steak bò Mỹ và bò Úc chuẩn vị, đến Shawarma cỡ lớn quay chậm trên lửa, lễ hội mở ra trải nghiệm ẩm thực phong phú cho thực khách yêu thích hương vị phương Tây.

Ẩm thực châu Á cũng góp mặt với nhiều lựa chọn hấp dẫn - từ thịt và hải sản nướng chuẩn Nhật tại Yakimono, xiên Moo Ping và mực nướng sốt ớt xanh đậm chất Thái từ Mr Tuk Tuk đến món BBQ kiểu Hàn, gà sốt Hàn từ Gaebong và Hankki Deli. Du khách đến tham dự ngày hội còn được nhận 1.000 phần tokbokki miễn phí từ Dookki.

Loạt món ăn hấp dẫn mang đến nhiều lựa chọn cho thực khách.

Trong khi đó, Mông Quán và A Phủ mang đến hương vị Tây Bắc với lợn bản, bò nướng, gà lá mắc mật, cơm lam hay các món tẩm ướp mắc khén. Không khí nhậu mùa hè tiếp tục được khuấy động tại Nhậu Tạ Hiện với bò nướng tảng, sườn BBQ, bạch tuộc, lòng nướng và nhiều món hải sản.

Điểm đặc biệt của lễ hội là khả năng đưa nhiều phong cách ẩm thực cùng hội tụ trong một không gian. Chỉ trong một buổi tối, du khách có thể trải nghiệm từ steak, pizza, kebab đến xiên nướng, hải sản, các món nhậu đặc trưng và đặc sản vùng miền, tạo "tour vị giác" đa dạng ngay giữa lòng Ocean City.

“Bản đồ hương vị” mùa hè

Song hành cùng đại tiệc nướng nóng hổi là không gian Làng Bia và Làng Nhậu quy mô lớn. Nơi đây quy tụ hơn 120 dòng bia đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Từ dòng Lager thanh mát, Pilsner nhẹ nhàng, Wheat Beer êm dịu đến IPA đậm hương hoa bia hay Stout có chiều sâu, mỗi loại bia mang đến “cá tính” riêng khi kết hợp cùng món nướng. Du khách còn có thể khám phá dòng bia thủ công Việt Nam, bia Bỉ, bia Đức, bia Nga cùng nhiều thương hiệu bia quốc tế trong cùng hành trình trải nghiệm.

Không gian thưởng bia sẽ là điểm hẹn giao lưu sôi động cho cư dân và du khách.

Khách tham dự có thể thưởng thức craft beer (bia thủ công) từ C-Brewmaster, The Pilot và Bia Sành Điệu; khám phá dòng bia quốc tế từ Anchor Restaurant, AB InBev, Duvel Moortgat hay 1689 Beckent Bauer. Những ly bia vừa rót với lớp bọt trắng mịn, sắc vàng óng hoặc màu nâu sẫm trở thành lựa chọn ấn tượng khi kết hợp cùng steak, sườn BBQ, xúc xích, Shawarma và món nhậu đậm vị.

Không khí Làng Bia và Làng Nhậu càng trở nên náo nhiệt với không gian giàu năng lượng từ quán Nhậu Tự Do, Vuvuzela, Nhậu Tạ Hiện… Từ bia tươi, bia nhập khẩu đến món nhậu Việt Nam và sản phẩm hun khói chuẩn vị Nga, mỗi khu vực mang màu sắc riêng nhưng cùng kết nối trong tinh thần gặp gỡ, sẻ chia và tận hưởng mùa hè.

Loạt hoạt động giải trí tại Ocean City

Một trong những điểm nhấn tại Ngày hội Nướng và Bia 2026 là cuộc thi uống bia khổng lồ. Tại đây, người tham gia vừa khám phá nhiều hương vị bia đặc sắc, vừa tranh tài trong tiếng reo hò để chinh phục giải thưởng.

Cuộc thi uống bia hứa hẹn có nhiều màn tranh tài hào hứng.

Không gian của ngày hội được khuấy động bởi DJ, ban nhạc đường phố và chương trình tương tác. Từ khu vực ẩm thực, du khách có thể tiếp tục hành trình với show thực cảnh Grand Voyage, Aqua Beat Fest và pháo hoa rực rỡ, tạo nên lịch trình vui chơi liền mạch mà không cần di chuyển khỏi Ocean City.

Loạt hoạt động biểu diễn và pháo hoa rực rỡ mỗi cuối tuần nối dài trải nghiệm mùa hè tại Ocean City.

Việc kết hợp giữa ẩm thực, giải trí và biểu diễn giúp Ocean BBQ & Brew Fest 2026 trở thành điểm đến phù hợp cho nhiều nhóm khách. Khách tham dự có thể đến từ chiều để khám phá món nướng, thưởng thức bia và tiếp tục tận hưởng chương trình về đêm.

Diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, trong 5 cuối tuần liên tiếp (trong thời gian 27/6-26/7), Ocean BBQ & Brew Fest 2026 được kỳ vọng đưa The Venice nói riêng và đại đô thị Ocean City nói chung trở thành một trong những điểm hẹn sôi động nhất phía đông Hà Nội trong mùa hè năm nay.