TP.HCM đứng top 1 thế giới về ẩm thực đường phố

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Time Out, TP.HCM là thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026, trong khi Hà Nội cũng góp mặt trong top 10.

Tiệm bánh canh cua Bà Ba (phường Chợ Quán, TP.HCM) đông nghịt khách sau khi lọt vào danh sách Bib Gourmand (nhà hàng ngon, giá phải chăng), trưa ngày 5/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Tạp chí Time Out vừa công bố danh sách những thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026, dựa trên khảo sát với 24.000 cư dân đô thị toàn cầu. Trong đó, TP.HCM đứng đầu bảng xếp hạng, còn Hà Nội xếp thứ 7, giúp Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có hai đại diện góp mặt trong top 10.

Theo tạp chí du lịch này, bảng xếp hạng được xây dựng từ đánh giá của người dân địa phương về chất lượng, giá cả và sức hấp dẫn của nền ẩm thực tại nơi họ sinh sống. Riêng với hạng mục ẩm thực đường phố, khảo sát tập trung vào những trải nghiệm mà du khách dễ dàng bắt gặp nhất khi dạo quanh các thành phố.

Với 63% người tham gia khảo sát đánh giá tích cực, TP.HCM vượt qua Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Mexico City (Mexico) để dẫn đầu danh sách.

Khung cảnh nhộn nhịp tại một khu chợ ẩm thực đường phố ở TP.HCM. Ảnh: Kuba Puchajda.

Time Out nhận định, dù TP.HCM sở hữu nhiều nhà hàng đạt sao Michelin, trong đó có Ănăn Saigon, nhà hàng nổi tiếng với việc đưa các món ăn đường phố lên chuẩn ẩm thực cao cấp, nhưng sức hút lớn nhất của thành phố vẫn nằm ở những quán ăn bình dân trong các con hẻm.

Tạp chí du lịch này gợi ý du khách, thay vì những bữa tối sang trọng, có thể len lỏi vào khu vực quanh chợ Bến Thành, ngồi trên những chiếc ghế nhựa ven đường và thưởng thức một tô phở nóng hổi hay ổ bánh mì giòn rụm. Chính những trải nghiệm mộc mạc ấy mới tạo nên bản sắc khó thay thế của ẩm thực đường phố TP.HCM.

Bên cạnh TP.HCM, Hà Nội cũng góp mặt trong top 10 khi xếp ở vị trí thứ 7 với 57% lượt bình chọn.

Thủ đô Việt Nam là nơi du khách có thể dễ dàng khám phá văn hóa địa phương thông qua những quán ăn vỉa hè, từ các món bún, phở cho tới nhiều món ăn truyền thống được phục vụ ngay trên những con phố đông đúc. Chính sự đa dạng, hương vị đậm đà cùng mức giá phải chăng giúp ẩm thực đường phố Hà Nội luôn nằm trong danh sách những trải nghiệm không thể bỏ lỡ với khách quốc tế.

20 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026 theo Time Out: TP.HCM (Việt Nam) - 63% Kuala Lumpur (Malaysia) - 62% Jakarta (Indonesia) - 59% Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) - 59% Mexico City (Mexico) - 58% Manila (Philippines) - 58% Hà Nội (Việt Nam) - 57% Johannesburg (Nam Phi) - 56% Bangkok (Thái Lan) - 56% Mumbai (Ấn Độ) - 55% Marrakesh (Morocco) - 55% Los Angeles (Mỹ) - 54% Bắc Kinh (Trung Quốc) - 54% Singapore - 54% Jaipur (Ấn Độ) - 53% Guadalajara (Mexico) - 52% Nairobi (Kenya) - 52% Bucharest (Romania) - 52% New Delhi (Ấn Độ) - 52% Accra (Ghana) - 51%

Trước đó vào tháng 6, Time Out cũng xếp TP.HCM ở vị trí thứ 7 trong danh sách những thành phố có nền ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026. Thành phố được ca ngợi bởi khả năng kết hợp giữa những món ăn truyền thống và sự sáng tạo trong ẩm thực hiện đại, với các món đặc trưng như bánh mì, cơm tấm, bánh tráng nướng hay văn hóa ăn uống sôi động trên khắp các tuyến phố.

Cùng năm, Food & Wine đưa TP.HCM vào Global Tastemakers Awards 2025, danh sách những điểm đến ẩm thực nổi bật toàn cầu. Trong khi Condé Nast Traveler nhiều lần giới thiệu Hà Nội là một trong những thành phố đáng trải nghiệm nhất châu Á nhờ văn hóa ẩm thực đường phố đặc sắc.