Quán Việt ở Mỹ ghi điểm với bánh mì, cà phê sữa

Không gian nhỏ, thực đơn đậm hương vị quê nhà cùng lời khen “đáng quay lại” giúp quán ăn Việt trở thành địa chỉ ẩm thực được nhiều thực khách tại bang New York (Mỹ) ghé thăm.

Bún chả là món được yêu thích tại quán.

Ben Thanh Vietnamese Bistro, quán ăn Việt tại thành phố Watervliet, bang New York (Mỹ), đang nhận được sự quan tâm của thực khách địa phương nhờ bún chả, cà phê sữa đá và nhiều món ăn đậm hương vị quê nhà.

Dù chỉ có hơn chục chỗ ngồi và hiện mở cửa vào cuối tuần, quán vẫn được Times Union đánh giá cao về chất lượng món ăn và cách phục vụ gần gũi.

Quán do vợ chồng Lan và Tom Skiff điều hành. Lan Skiff là người Việt, sang Mỹ cùng gia đình khi mới 7 tuổi. Bà cho biết việc mở quán không chỉ nhằm kinh doanh mà còn xuất phát từ mong muốn giới thiệu ẩm thực và văn hóa Việt đến cộng đồng địa phương.

Không gian quán khá nhỏ giữa trung tâm thành phố Watervliet, Mỹ.

Nằm trong một mặt bằng nhỏ trên đường 19, Ben Thanh Vietnamese Bistro không có khu bếp nhà hàng quy mô và đang hoạt động với lượng nhân sự hạn chế. Tuy vậy, thực đơn vẫn khá phong phú, gồm bún chả, phở, bánh mì, nem rán, gỏi cuốn, cà phê Việt cùng nhiều loại bánh và đồ uống.

Trong số đó, bún chả là món để lại ấn tượng rõ nhất. Phần ăn được bày trên khay tre, gồm bún, thịt xá xíu, chả viên, bạc hà, rau mùi, rau xanh và hành phi. Đi kèm là nước chấm có cà rốt, củ cải muối chua, để thực khách tự kết hợp bún, thịt và rau theo khẩu vị. Times Union mô tả món ăn mang lại cảm giác cuốn hút đến mức gần như quên đi không gian xung quanh.

Nem rán cũng được đánh giá cao nhờ lớp vỏ vàng giòn, phần nhân thịt lợn đậm vị và nước mắm chua nhẹ giúp cân bằng độ béo. Trong khi đó, gỏi cuốn kết hợp đậu phụ, bún, rau xà lách, cà rốt và dưa chuột, tạo cảm giác thanh mát hơn.

Bánh mì đặc biệt của quán gồm chả lụa, giăm bông, xá xíu, pa-tê, mayonnaise tự làm, đồ chua, dưa chuột, rau mùi và ớt jalapeño. Dù phần vỏ bánh được nhận xét hơi khô, lượng nhân đầy đặn cùng sự kết hợp giữa vị mặn, chua và cay vẫn tạo nên tổng thể đậm đà.

Các món ăn đậm hương vị Việt Nam tại quán thu hút thực khách.

Cà phê sữa đá là điểm nhấn đặc biệt trong thực đơn. Thức uống có độ béo từ sữa đặc, vị đậm và hậu đắng nhẹ đặc trưng của hạt Robusta rang. Một ly có giá 5,8 USD . Khách có thể gọi nóng hoặc lạnh, đen hoặc pha sữa, đồng thời lựa chọn mức độ đậm nhạt.

Ngoài cà phê, quán còn phục vụ trà, sinh tố và một số đồ uống theo mùa. Nước dứa pha quất, gừng và đường mía được bổ sung hạt chia, đậu phộng rang, tạo sự cân bằng giữa vị ngọt của trái cây và độ cay ấm của gừng.

Phần tráng miệng có món bánh nhiều lớp làm từ bột sắn, lá dứa và đậu xanh. Lớp trên trong, dai nhẹ, phần giữa mềm mịn và béo, trong khi lớp dưới có màu xanh đậm hơn. Kết cấu này giúp món bánh khác biệt với các loại bánh ngọt phổ biến tại Mỹ.

Không gian quán được bài trí giản dị với sàn gạch, thực đơn phủ gần kín một bức tường và nhiều hình ảnh về Việt Nam. Nổi bật nhất là bức ảnh chợ Bến Thành ở TP.HCM, nguồn cảm hứng cho tên gọi của nhà hàng.

Khách gọi món tại quầy rồi chờ nhân viên mang thức ăn ra bàn. Với những người lần đầu thử bún chả, nhân viên còn hướng dẫn cách kết hợp bún, thịt, rau và nước chấm. Hai chủ quán trực tiếp đón khách, giải đáp thắc mắc và tạo cảm giác gần gũi.

Trong phòng ăn còn có đàn keyboard, TV và thiết bị karaoke. Chủ quán thỉnh thoảng chơi nhạc, trong khi khách có thể sử dụng micro nếu muốn hát, khiến không gian nhỏ thêm sinh động.