Mỹ nhân lấn át Pháo, Lyly ở phim 18+ 'Thỏ ơi'

Không nằm ngoài dự đoán, Thỏ ơi đến từ Trấn Thành tiếp tục công phá rạp Việt trong những ngày Tết. Bộ phim thứ 5 của nam đạo diễn bỏ xa các đối thủ còn lại về doanh thu lẫn hiệu ứng. Thỏ ơi đang thu gần 150 tỷ đồng chỉ sau vài ngày trình làng. Trong số các mảnh ghép góp mặt ở tác phẩm 18+, Văn Mai Hương nổi bật hơn cả. Diễn xuất của cô trong lần đầu thử sức với điện ảnh nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Thậm chí, màn thể hiện của cô còn được nhận xét là lấn át hai nữ chính của Thỏ ơi, gồm Pháo và Lyly.
Trong phim, Văn Mai Hương đảm nhận vai Hải Lan, chị gái của Hải Linh (Lyly). Cô có cuộc hôn nhân đầy bất ổn bên Ngọc Sơn (Quốc Anh). Trong gia đình, Hải Lan là "nóc nhà", quán xuyến tất cả mọi việc. Ngoài xã hội, cô cũng là doanh nhân thành công, bản lĩnh. Trong khi đó, chồng cô lại lêu lổng, không có chí cầu tiến. Hải Lan luôn ghen tuông, chửi bới và kiểm soát chồng mọi lúc mọi nơi. Dù vậy, trong tâm khảm, cô luôn yêu và biết ơn chồng sau những biến cố.
Hải Lan qua màn thể hiện của Văn Mai Hương trở nên sinh động, đa màu sắc. Nhiều câu nói của Hải Lan trong Thỏ ơi sau đó viral trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận, chia sẻ. Trước những phản hồi tích cực từ khán giả, Văn Mai Hương chia sẻ cô bất ngờ và hạnh phúc. Dù nhân vật Hải Lan khác hẳn so với con người, tính cách của Văn Mai Hương ngoài đời, nữ ca sĩ cho biết nỗ lực thay đổi để tròn vai. Trong quá trình workshop lẫn trên phim trường, đạo diễn Trấn Thành là người hỗ trợ và góp ý cho cô khá nhiều.
Sau màn chạm ngõ với điện ảnh, Văn Mai Hương nói cô chưa tính xa trên bộ môn nghệ thuật thứ 7. Ưu tiên lớn nhất của nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại vẫn là âm nhạc.
Những năm qua, cô là ca sĩ hoạt động tích cực và chăm chỉ nhất của Vpop. Văn Mai Hương liên tục phát hành các album, single. Nhiều sản phẩm của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành bản hit, nhận được sự yêu thích, chia sẻ từ người nghe, có thể kể đến như Một ngàn nỗi đau, Nghe nói anh sắp kết hôn, Đốt, Mưa tháng sáu...
Các MV, album của nữ ca sĩ đều được đầu tư chỉn chu, chăm chút và tỉ mỉ. Văn Mai Hương liên tục thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau, không chỉ bó hẹp mình với pop hay ballad. Không chỉ vậy, cô còn hợp tác với nhiều producer hay rapper trẻ tuổi như 2pillz, DuongK, Grey D, HURRYKNG... để đa dạng thêm "kho tàng" âm nhạc của mình sau 15 năm.
