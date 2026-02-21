Mỹ nhân lấn át Pháo, Lyly ở phim 18+ 'Thỏ ơi'

Không nằm ngoài dự đoán, Thỏ ơi đến từ Trấn Thành tiếp tục công phá rạp Việt trong những ngày Tết. Bộ phim thứ 5 của nam đạo diễn bỏ xa các đối thủ còn lại về doanh thu lẫn hiệu ứng. Thỏ ơi đang thu gần 150 tỷ đồng chỉ sau vài ngày trình làng. Trong số các mảnh ghép góp mặt ở tác phẩm 18+, Văn Mai Hương nổi bật hơn cả. Diễn xuất của cô trong lần đầu thử sức với điện ảnh nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Thậm chí, màn thể hiện của cô còn được nhận xét là lấn át hai nữ chính của Thỏ ơi, gồm Pháo và Lyly.