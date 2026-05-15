Khoảnh khắc thu hút mọi ánh nhìn của cha con Elon Musk ở Trung Quốc

  • Thứ sáu, 15/5/2026 09:52 (GMT+7)
Con trai 6 tuổi của tỷ phú Elon Musk gây chú ý khi theo cha tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Con trai 6 tuổi của tỷ phú Elon Musk tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện cùng cha tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Trong đoạn video do CBS News đăng tải, cậu bé X Æ A-Xii được nhìn thấy nắm tay cha bước vào Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc cùng nhiều doanh nhân công nghệ hàng đầu.

Cậu bé mặc quần tối màu, áo sơ mi trắng và áo gile lụa kiểu Trung Quốc màu xanh có họa tiết thêu xanh lá. Trên người X Æ A-Xii còn đeo một chiếc túi hình rồng màu nâu khiến nhiều người thích thú.

Trong lúc theo cha tham dự sự kiện, cậu bé liên tục mỉm cười, chạy theo Elon Musk và nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa căn phòng đầy những chính trị gia và doanh nhân mặc vest.

Elon Musk dắt tay con trai 6 tuổi bước vào Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp còn có sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng như Tim Cook, Jensen Huang, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Elon Musk là một trong những doanh nhân được ông Donald Trump mời tham gia chuyến thăm Trung Quốc, nơi hai nhà lãnh đạo thảo luận về thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu...

Đây không phải lần đầu X Æ A-Xii gây chú ý khi xuất hiện cùng cha tại các sự kiện lớn. Elon Musk thường xuyên đưa con trai theo tới những cuộc họp và sự kiện quan trọng.

Trước đó, cậu bé từng xuất hiện tại Phòng Bầu dục khi ông Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp hồi tháng 2/2025. Theo Grimes, mẹ của X Æ A-Xii, cô không hề biết con trai sẽ xuất hiện công khai tại sự kiện này và chỉ biết thông tin thông qua mạng xã hội X.

"Thằng bé không nên xuất hiện nơi công cộng như thế này. Tôi không biết chuyện đó, cảm ơn mọi người đã báo cho tôi. Nhưng tôi mừng vì con cư xử lễ phép", nữ ca sĩ chia sẻ.

X Æ A-Xii là một trong 14 người con của Elon Musk. Ông và Grimes còn có con gái Exa Dark Sideræl, 4 tuổi, cùng con trai Techno Mechanicus, 3 tuổi.

Trước đó, nữ ca sĩ Grimes từng nhiều lần bày tỏ mong muốn con trai được giữ cuộc sống riêng tư trong thời gian Elon Musk tham gia Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump.

Hoàng Hoàng

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

Elon Musk giành quyền nuôi đứa con thứ 13

Elon Musk sẽ nộp đơn lên tòa án để xin toàn quyền nuôi con trai một tuổi của mình, sau khi Ashley St. Clair công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho cộng đồng người chuyển giới.

Elon Musk có 4 con với nhân viên nhờ IVF

Shivon Zilis khai trước tòa rằng Elon Musk từng bí mật hiến tinh trùng để cô thụ tinh trong ống nghiệm và sinh đôi. Cả hai thống nhất giữ kín chuyện này cho đến khi bị phát hiện.

