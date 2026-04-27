Ban quản lý núi Bà Đen cảnh báo

Ban quản lý núi Bà Đen siết kiểm soát ra vào rừng, cảnh báo nguy cơ cháy nổ do du khách hút thuốc, đốt lửa trong mùa khô tại khu du lịch.

Khung cảnh núi Bà Đen phủ mây huyền ảo nhìn từ trên cao.

Ban quản lý (BQL) Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vừa phát thông báo cảnh báo phòng chống cháy, nổ trong cao điểm mùa khô hàng năm. Theo đó, đơn vị từng ghi nhận một số du khách hút thuốc trong cabin cáp treo rồi vứt tàn xuống rừng. Ngoài ra, một số nhóm phượt, leo núi sử dụng lửa để nấu ăn, đốt lửa cắm trại trong khu vực rừng.

Từ ngày 24/4, BQL đã lắp đặt barie kiểm soát người và phương tiện vào rừng tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen, đặt tại đầu dốc đường vào Ma Thiên Lãnh. Tại đây, người và phương tiện khi qua trạm phải dừng lại, xuất trình giấy tờ hợp lệ để lực lượng trực chốt kiểm tra, trừ trường hợp khẩn cấp.

BQL cảnh báo du khách và người dân khi tham quan, chiêm bái hoặc có nhu cầu đi phượt, dã ngoại tại khu vực rừng phải liên hệ đăng ký theo quy định. Các hành vi hút thuốc trong cabin cáp treo, vứt tàn thuốc xuống rừng, sử dụng pháo nổ, đốt lửa hoặc mang vật liệu dễ gây cháy nổ đều bị cấm.

Du khách cần tuân thủ lộ trình đã đăng ký tại chốt kiểm soát, di chuyển theo tuyến đường cột điện, không đi vào các lối mòn tự phát hoặc khu vực rậm rạp để tránh nguy cơ lạc đường, té ngã.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 35/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong trường hợp lạc đường, gặp sự cố bất ngờ, du khách cần gọi đường dây nóng của ban quản lý, để được ứng cứu kịp thời 24/24.

Khoảnh khắc Mặt Trời "ôm trọn" tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen chiều 3/4.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu thế kỷ XIX, ngọn núi được xem là núi thiêng trấn thành Gia Định, gắn với hình ảnh "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn".

Hoạt động leo núi tại Núi Bà Đen được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Hiện du khách chỉ được phép leo theo tuyến Cột Điện, cung đường từ chân núi đến Chùa Bà và chiều ngược lại.

Thời gian qua, BQL cũng nhiều lần cảnh báo tình trạng du khách liên tục gặp sự cố, trượt ngã do chủ quan và đi sai tuyến.