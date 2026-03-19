Du khách lại tự ý đổi lộ trình, lạc đường trong đêm trên núi Bà Đen

Hai du khách được lực lượng cứu hộ hỗ trợ xuống núi an toàn sau khi lạc đường trong đêm do tự ý thay đổi lộ trình khi leo núi Bà Đen.

Khung cảnh núi Bà Đen phủ mây huyền ảo nhìn từ trên cao Ảnh: Triều Potorapy.

Khoảng 19h30 ngày 18/3, Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) triển khai lực lượng tìm kiếm, hỗ trợ 2 du khách lạc đường xuống chân núi an toàn.

Theo ghi nhận, nhóm du khách đăng ký thông tin cá nhân tại chốt Sơ-ri, tuyến leo núi theo đường cột điện. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển từ đỉnh xuống, nhóm không tuân thủ lộ trình đã đăng ký, tự ý chuyển sang tuyến từ đỉnh núi xuống chùa Bà, dẫn đến mất phương hướng và lạc đường trong đêm.

Đây không phải lần đầu BQL núi Bà Đen đưa ra cảnh báo. Từ đầu năm đến nay, tại đây đã xảy ra liên tiếp nhiều trường hợp du khách trượt ngã hoặc đi lạc. Nhiều người, trong đó có các nhóm phượt thủ, gặp tai nạn hoặc mất phương hướng do tự ý đi vào các cung đường nguy hiểm.

Đơn vị tiếp tục cảnh báo du khách không di chuyển vào các tuyến đường không được phép hoặc các lối mòn tự phát, rậm rạp. BQL yêu cầu du khách tuân thủ đúng lộ trình đã đăng ký tại chốt kiểm soát ban đầu, lên và xuống theo tuyến đường cột điện, nơi có lực lượng bảo vệ tuần tra, canh gác.

Ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm vàng trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Triều Potorapy.

Thời gian xuất phát cho phép từ 5h-11h, tuyệt đối không khởi hành sau 11h để tránh nguy cơ không kịp xuống núi trước khi trời tối, dẫn đến lạc đường và mất an toàn. Tất cả du khách leo núi bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ của BQL (chốt Sơ Ri - tuyến Cột Điện) trước khi xuất phát.

Mỗi du khách nên tự đánh giá sức khỏe và điều kiện đường đi thực tế; nếu nhận thấy đường quá trơn, cần chủ động dừng hành trình hoặc tìm hướng xuống núi an toàn.

Về trang bị, BQL khuyến nghị ưu tiên sử dụng giày leo núi chuyên dụng có độ bám dính cao, di chuyển chậm, quan sát kỹ, không chạy nhảy hoặc đùa giỡn tại các đoạn dốc đứng, khu vực đá có rêu phong.

Đơn vị này khuyến cáo việc không chấp hành quy định không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của du khách mà còn gây khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Núi Bà Đen nhìn rõ từ TP.HCM, năm 2025. Ảnh: Minh Hòa.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu thế kỷ XIX, ngọn núi được xem là núi thiêng trấn thành Gia Định, gắn với hình ảnh "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn".

Hoạt động leo núi tại Núi Bà Đen đã được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Hiện du khách chỉ được phép leo theo tuyến Cột Điện, cung đường từ chân núi đến Chùa Bà và chiều ngược lại.