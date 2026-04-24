Chủ quán phở Hà Nội kể 25 phút đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân ghé một quán phở trên phố Đinh Liệt (Hà Nội), thưởng thức phở chín và cơm rang dưa bò. Ông bày tỏ "tôi đã có một bữa tối rất ngon".

Chủ quán Thiều Văn Mùi chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Ảnh: Thiều Văn Mùi.

19h ngày 23/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung và đoàn tùy tùng bất ngờ xuất hiện tại một quán phở trên phố Đinh Liệt (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hai vị khách đặc biệt bước vào không gian chỉ vỏn vẹn 18 m2, gọi món như những thực khách bình thường.

"Tôi rất bất ngờ, không nghĩ Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân sẽ ghé quán mình vì diện tích nhỏ, lại đúng giờ cao điểm buổi tối", chủ quán Thiều Văn Mùi (33 tuổi) nói với Tri Thức - Znews.

2 tiếng chuẩn bị cho 25 phút

Trước đó 2 tiếng, anh Mùi nhận được thông báo từ phía cơ quan Hàn Quốc và Công an phường Hoàn Kiếm về việc "Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân có thể ghé một số quán ăn ở phố cổ", nhưng chưa xác định cụ thể địa điểm. Sau khi khảo sát khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ, đoàn quyết định chọn quán phở và cơm rang trên phố Đinh Liệt.

Nhận tin, anh Mùi nhanh chóng huy động thêm nhân sự, giữ tinh thần phục vụ như thường ngày. Dù thời gian gấp rút, quán không thay đổi thực đơn hay nguồn nguyên liệu. Đội an ninh phía Hàn Quốc sau đó lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra. Với nguồn nguyên liệu tươi, đảm bảo vệ sinh, chủ quán cho biết "hoàn toàn tự tin".

"Mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ sắp xếp lại cho gọn gàng, sạch sẽ và chuẩn bị đón khách", anh nói.

10 phút trước khi Tổng thống đến, quán tạm ngừng nhận khách mới, giữ lại những thực khách đang dùng bữa bên trong. Thời điểm đó, quán có 5 nhân sự phục vụ. Bên ngoài được kiểm soát, nhưng bên trong, việc bán hàng vẫn diễn ra bình thường, không xáo trộn.

Người dân và du khách tập trung đông đúc bên ngoài quán phở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Thiều Văn Mùi.

Tổng thống và phu nhân trực tiếp chọn 2 bát phở chín và một suất cơm rang dưa bò - những món đặc trưng của quán. Theo anh Mùi, phở chín sử dụng thịt bò hầm 2-3 tiếng, để nguội rồi bảo quản mát trước khi thái. Khi phục vụ, bát phở gồm bánh phở, thịt, hành và rau thơm. Tuy nhiên, do hiểu khẩu vị khách Hàn Quốc thường không ăn được rau mùi, quán chủ động để riêng.

"Khi mang ra, đoàn có hỏi về rau mùi, tôi giải thích và họ khá hài lòng với sự chuẩn bị này", anh cho biết.

Món cơm rang dưa bò sử dụng dưa cải do quán tự muối, xào cùng thịt bò tươi và gia vị, là một trong những món được khách nước ngoài ưa chuộng.

Trong suốt bữa ăn, theo quan sát của chủ quán, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân nhiều lần gật đầu tỏ ý hài lòng. Tổng thống tự thêm ớt tươi, chanh theo khẩu vị, thậm chí nâng bát để thưởng thức trọn vẹn nước dùng, dùng hết phần ăn. Sau đó, hai vị khách tiếp tục thưởng thức cơm rang.

"Tổng cộng, đoàn Hàn Quốc gọi 17 bát phở bò và 2 đĩa cơm rang dưa bò. Làm nghề nhiều năm, phục vụ nhiều khách Hàn Quốc, tôi hiểu phần nào khẩu vị của họ. Khi thấy Tổng thống và phu nhân ăn hết, tôi rất vui, cảm giác khó quên", anh Mùi nói.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ăn phở, cơm rang dưa bò tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: @2_jaemyung/Instagram.

Các thực khách có mặt trong quán vẫn dùng bữa bình thường theo khuyến nghị của đoàn. Không khí được giữ tự nhiên, không xáo trộn.

Sau bữa ăn kéo dài khoảng 25 phút, Tổng thống Hàn Quốc có vài phút giao lưu ngắn với chủ quán. Ông khen món ăn ngon và chúc mừng quán. Hai bên chụp ảnh lưu niệm cùng con trai của anh Mùi, còn con gái anh bỏ lỡ khoảnh khắc vì đang ngủ.

"Tôi đã có một bữa tối rất ngon"

Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi Tổng thống đăng tải lên tài khoản Instagram cá nhân về buổi tối tại Hà Nội. Khi dạo bước quanh hồ Gươm và các con ngõ ở khu phố cổ, ông cho biết đã có dịp chào thân tình và giao lưu với người dân.

"Không phải một lịch trình mang tính nghi thức, mà là những khoảnh khắc gặp gỡ trong không gian đời thường, khiến thời gian ấy càng trở nên ý nghĩa hơn", ông viết.

Dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng con người vẫn có thể thấu hiểu nhau bằng tấm lòng. Ông bày tỏ sẽ nhớ những nụ cười và lời chào của người dân Việt Nam, kỳ vọng hai nước tiếp tục xây dựng tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu.

"Tôi nghe nói ở Việt Nam, vào bất kỳ nhà hàng nào cũng khó mà thất vọng và quả thật điều đó là đúng. Nhờ vậy, tôi đã có một bữa tối rất ngon", ông chia sẻ.

Sau bữa tối, Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân tiếp tục dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và ăn kem Thủy Tạ.

Khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc bế con trai của chủ quán phở. Ảnh: Thiều Văn Mùi.

Chủ quán phở nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân và các hộ kinh doanh xung quanh. Anh dự định in ảnh chụp cùng Tổng thống và phu nhân để treo tại quán, lưu giữ kỷ niệm, thay vì "đóng băng" bàn ăn do không gian hạn chế.

"Đây là hai vị khách đặc biệt nhất từ trước đến nay của quán", anh nói.

Quán phở của anh Mùi phục vụ khoảng 5 bàn, mở cửa từ năm 2021 sau khi anh đóng các cơ sở khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quán hoạt động từ 7h30-23h mỗi ngày, đón khoảng 300-350 khách, trong đó 40% là khách nước ngoài.

Với hơn 17 năm gắn bó với nghề phở, chủ quán cho biết tập trung vào các món chủ đạo như phở bò và cơm rang dưa bò, bên cạnh các biến tấu như phở tái, tái chín, sốt vang hay trứng chần.

"Khoảnh khắc đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân diễn ra rất nhanh, nhưng là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm nghề của tôi", anh nói.

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân dạo phố cổ Hà Nội, giao lưu với người dân, tối 23/4. Ảnh: @2_jaemyung/instagram.