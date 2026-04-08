Băng tan phơi bày những thi thể từng bị Everest 'nuốt chửng'

Dấu vết của các nhà leo núi trong quá khứ đang dần lộ ra trên Everest khi lớp băng tuyết dần tan ra, trả lại cho nhân loại những gì nó từng vùi lấp.

Các sông băng ở dãy Hindu Kush Himalaya của châu Á có thể mất tới 75% thể tích vào cuối thế kỷ do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Everest được xem là "nơi cất giữ quá khứ dưới lớp băng dày đặc". Nhưng những năm gần đây, khi băng tan nhanh hơn, ngọn núi cao nhất thế giới bắt đầu để lộ ra những gì từng bị nó “nuốt chửng”.

Theo The Guardian, băng tan trên Everest đang làm lộ ra thi thể của những nhà leo núi từng bị chôn vùi trong băng, khiến nhiều vụ mất tích bí ẩn suốt nhiều năm dần hiện hình ngay trên sườn núi.

Đây không còn là cảnh báo mang tính lý thuyết. Vào năm 2024, một đoàn thám hiểm tìm thấy chiếc ủng, phần bàn chân và chiếc tất mang tên Andrew “Sandy” Irvine ở sông băng Central Rongbuk. Nhà thám hiểm Jimmy Chin cho biết chiếc ủng có thể chỉ mới lộ ra khỏi băng khoảng một tuần trước đó.

Irvine và George Mallory mất tích năm 1924 trong một nỗ lực chinh phục Everest sớm nhất lịch sử. Thi thể Mallory được phát hiện năm 1999, nhưng tung tích Irvine từng là ẩn số suốt nhiều thập kỷ. Việc phần di hài nghi của Irvine lộ ra khỏi băng vào năm 2024 vì thế được xem là một bước ngoặt lớn trong một trong những hồ sơ nổi tiếng nhất của lịch sử leo núi.

Phát hiện này làm nóng trở lại bí ẩn hơn 100 năm quanh số phận của hai nhà leo núi người Anh. Đồng thời cho thấy Everest đang trả lại không chỉ những gì thuộc về hiện tại, mà cả những gì gắn với quá khứ xa xôi.

Jimmy Chin phát hiện ra một chiếc ủng và một chiếc tất được thêu chữ “AC Irvine”, được cho là thuộc về nhà leo núi mất tích Andrew Comyn Irvine. Ảnh: National Geographic.

Băng tan cũng đang khiến những cái chết gần đây trên Everest hiện ra rõ hơn. Trong các chiến dịch dọn núi, Nepal đã thu hồi nhiều thi thể mắc kẹt trên núi trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm.

Riêng năm 2024, lực lượng nước này đưa xuống bốn thi thể cùng một bộ xương. Lần nữa cho thấy những gì bị bỏ lại trên Everest không hẳn biến mất, mà có thể nằm trong băng suốt nhiều năm rồi dần lộ ra khi khí hậu ấm lên và lớp băng phủ mỏng đi.

Theo National Geographic, quá trình băng tan trên Everest diễn ra nhanh hơn nhiều so với cảm nhận thông thường. Một nghiên cứu công bố năm 2022 cho thấy sông băng South Col, nằm gần đỉnh Everest, đã mất khoảng 55 m bề dày trong 25 năm, tương đương gần 2.000 năm tích tụ băng bị xóa đi chỉ trong vài thập kỷ.

Đây là lời cảnh báo rõ ràng về việc biến đổi khí hậu đã tác động quyết liệt tới cả nơi cao nhất thế giới. Khi những lớp băng cổ bị rút đi với tốc độ nhanh, việc các thi thể, hiện vật hay dấu tích lịch sử dần lộ ra chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong một báo cáo năm 2023 được Reuters dẫn lại, các sông băng ở khu vực Hindu Kush Himalaya có thể mất tới 75% thể tích vào năm 2100 nếu nhiệt độ tiếp tục tăng. Điều đó đồng nghĩa Everest không phải ngoại lệ, mà là một phần của quá trình tan băng trên quy mô khu vực. Trong tương lai, lớp băng ở dãy Himalaya tiếp tục tan chảy, những gì từng bị chôn vùi trên các tuyến leo nổi tiếng nhất có khả năng còn xuất hiện nhiều hơn.

Everest đang thay đổi vai trò của chính nó. Từ một ngọn núi vốn che giấu dấu vết của người chết và lịch sử leo núi dưới lớp băng tuyết, nóc nhà thế giới dần trở thành nơi phơi lộ những gì từng bị thời gian niêm phong.