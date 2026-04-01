Bí ẩn thi thể 'đôi giày xanh' trên đỉnh Everest

“Green Boots” (đôi giày xanh) là một trong những thi thể ám ảnh nhất trên Everest. Nạn nhân được cho là Tsewang Paljor, nhưng danh tính đến nay vẫn chưa được khẳng định.

Hốc đá Green Boots ở Everest, nơi thi thể mang đôi giày xanh nằm lại. Thi thể nạn nhân gần như vẫn nguyên vẹn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: My Everest Trip.

Thi thể mang biệt danh “Green Boots” (giày xanh) từ lâu được xem là một trong những hình ảnh ám ảnh nhất trên Everest. Không chỉ trở thành dấu mốc đáng buồn trên đường chinh phục nóc nhà thế giới, thi thể này còn gắn với một bí ẩn kéo dài nhiều năm về danh tính và những gì thực sự xảy ra trong thảm họa năm 1996.

Phần lớn giả thuyết cho rằng “giày xanh” là Tsewang Paljor, một nhà leo núi người Ấn Độ sinh năm 1968 tại làng Sakti, vùng Ladakh. Paljor làm việc trong Lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP), đơn vị phụ trách tuần tra và bảo vệ tuyến biên giới dài hàng nghìn km giữa Ấn Độ và Trung Quốc, phần lớn đi qua địa hình núi cao khắc nghiệt. Công việc này vừa là nhiệm vụ an ninh, vừa cho ông cơ hội theo đuổi đam mê leo núi.

Năm 1996, Paljor tham gia chuyến thám hiểm Everest do chỉ huy Mohinder Singh dẫn đầu. Đây được xem là một nỗ lực đầy tham vọng của ITBP, khi đội leo gồm 6 người tìm cách chinh phục Everest từ sườn Đông Bắc mà không thuê sherpa (người hướng đường bản địa) dẫn đường hay hỗ trợ.

Theo Ultimate Kilimanjaro, bi kịch xảy ra ngày 10/5/1996, khi thời tiết trên núi chuyển xấu nhanh chóng. Trong lúc nhiều thành viên rút lui, ba người gồm Tsewang Paljor, Tsewang Smanla và Dorje Morup tiếp tục tiến lên cao hơn. Khoảng 15h45 theo giờ Nepal, họ liên lạc qua bộ đàm và thông báo đã lên tới đỉnh. Tuy nhiên, một số nguồn sau này cho rằng nhóm có thể chưa thực sự chạm đỉnh, mà còn cách khoảng 150 m do tầm nhìn bị hạn chế bởi bão tuyết.

Chân dung ông Tsewang Paljor. Ảnh: Ultimate Kilimanjaro.

Sau liên lạc đó, cả ba biến mất trong thời tiết khắc nghiệt. Từ phía dưới, đồng đội chỉ còn nhìn thấy những ánh đèn pin lập lòe gần độ cao 8.570 m, trước khi mọi dấu vết tắt hẳn. Không ai trong số họ quay về được trại ở độ cao khoảng 8.300 m. Khi gặp nạn, Paljor mới 28 tuổi.

Về sau, một thi thể mang đôi giày Koflach màu xanh nổi bật được phát hiện nằm dưới một hốc đá ở độ cao khoảng 8.500 m trên tuyến Đông Bắc. Từ chi tiết ấy, giới leo núi gọi nạn nhân bằng cái tên “Green Boots”. Hốc đá nơi thi thể nằm được gọi là “hang Green Boots”.

Tuy nhiên, danh tính thật sự của “Giày xanh” chưa bao giờ được xác nhận tuyệt đối. Dù giả thuyết phổ biến nhất cho rằng đó là Paljor, vẫn có ý kiến tin rằng thi thể dưới hốc đá thực ra là Dorje Morup, đồng đội của Paljor. Ông P.M. Das, phó trưởng đoàn thám hiểm ITBP, từng nghiêng về khả năng này.

Trong một bài viết công bố năm 1997, ông kể rằng một đội leo núi Nhật Bản từng gặp Dorje Morup trong tình trạng tê cóng nặng và thiết bị gặp trục trặc. Sherpa đi cùng đoàn Nhật sau đó nói đã nhìn thấy Paljor vẫn còn sống, nhưng rơi vào trạng thái mê sảng. Từ những lời kể này, một số người cho rằng Morup mới là người nằm dưới hốc đá, còn Paljor có thể bị rơi xuống sườn Kangshung.

Đỉnh Everest nằm trong “vùng chết”, nơi có hơn 200 thi thể nằm lại trên núi và nhiều trường hợp trong số đó trở thành những câu chuyện buồn về cái giá phải trả cho tham vọng chạm tới đỉnh cao nhất hành tinh. Ảnh: Ultimate Kilimanjaro.

Bí ẩn ấy khiến câu chuyện về “Giày xanh” kéo dài suốt nhiều năm. Năm 2014, có thông tin thi thể không còn ở vị trí quen thuộc, làm dấy lên suy đoán rằng nạn nhân đã được di chuyển hoặc chôn cất. Tuy nhiên, đến năm 2017, một số nhà leo núi lại cho biết thi thể xuất hiện trở lại, nhưng bị đá che phủ nhiều hơn trước.

Everest nằm trên dãy Himalaya, ở biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, với độ cao khoảng 8.849 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất thế giới và từ lâu đã trở thành biểu tượng của khát vọng chinh phục thiên nhiên. Nhưng phía sau hào quang ấy luôn là những rủi ro cực hạn.

Trên Everest, các nhà leo núi phải đối mặt với thiếu oxy, kiệt sức, tê cóng, sốc độ cao, bão tuyết, tuyết lở, tai nạn kỹ thuật và cả tình trạng tắc nghẽn trên đường lên đỉnh. Đặc biệt, khu vực trên 8.000 m được gọi là “vùng chết”, nơi nồng độ oxy thấp đến mức có thể nhanh chóng đẩy con người vào tình trạng suy kiệt và mất khả năng phán đoán.