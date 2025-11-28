Chuyện đi vệ sinh trên đỉnh Everest

Hành trình chinh phục đỉnh Everest không chỉ đòi hỏi sức bền và kỹ năng sinh tồn, mà còn đi kèm những thách thức ít ai nghĩ tới như việc đi vệ sinh hay quản lý rác thải.

Bianca Adler chinh phục đỉnh núi Everest hồi tháng 3.

Bianca Adler, 17 tuổi, cùng cha rời Melbourne (Australia) lên đường thực hiện thử thách lớn nhất đời mình: chinh phục đỉnh Everest hồi tháng 3. Đến nay, cô chia sẻ hành trình lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bianca vốn không xa lạ với những đỉnh núi hiểm trở. Cô từng vượt qua nhiều ngọn núi cao 4.000-6.000 m và lập kỷ lục trên Manaslu - đỉnh núi cao thứ 8 thế giới (8.163 m) khi trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng đặt chân lên đỉnh.

Mỗi tuần, cô tập cardio thời gian dài với máy leo cầu thang, xe đạp và tập sức mạnh chuyên cho leo núi.

"Tôi đã tập luyện rất nghiêm túc cho tất cả đỉnh núi này và tiếp tục chuẩn bị cho Everest sau đó", Bianca chia sẻ với tạp chí People.

Hai cha con thường thực hiện các chuyến trekking 6-8 ngày ở dãy Alps hẻo lánh của Australia, đi bộ 25-30 km mỗi ngày và tự chia khẩu phần nước, thực phẩm. Những chuyến đó rèn cô rất nhiều về tâm lý, việc vượt qua cảm giác khó chịu đã trở thành phản xạ.

Bianca dựng lều nghỉ ngơi, check-in đỉnh Everest.

Leo lên đỉnh cao nhất thế giới không chỉ là câu chuyện về sức bền. Bianca cho biết có nhiều thử thách mà người ngoài khó hình dung, đặc biệt là cách đi vệ sinh trong điều kiện khắc nghiệt.

"Tại các trại căn cứ (base camp), có một lều nhỏ với thùng để ngồi xổm. Càng lên cao, chúng tôi phải mang theo 'wag bag' - túi nhựa đựng chất thải để mang xuống. Đây là quy định mới, giúp giảm rác thải sinh học trên núi", cô kể.

Cô cho biết mang theo toàn bộ rác, bao gồm chất thải của chính mình, ở độ cao thiếu oxy là điều không hề dễ. Trước đây, nhiều người quá kiệt sức nên bỏ lại rác, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Roland Hunter, Giám đốc điều hành The Mountain Company, đơn vị tổ chức các chuyến leo núi ở Himalaya và Karakoram, cho biết Nepal đang tăng cường kiểm soát tình trạng rác thải.

Mỗi người leo núi phải mang xuống ít nhất 8 kg rác, nếu không sẽ mất khoản đặt cọc 4.000 USD cho Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Sagarmatha.

Rác thải nhựa bị bỏ lại tại một bãi rác cách trại chính Everest 3,5 km, thuộc vùng Sagarmatha (Nepal), tháng 10/2024. Ảnh: Mailee Osten-Tan.

Các viên chức do chính phủ chỉ định sẽ kiểm tra base camp để đảm bảo vệ sinh trước khi đoàn được phép tiếp tục hành trình.

Ngay cả chất thải của con người cũng được đưa về làng Gorakshep (điểm dừng chân cuối cùng trước khi đến trại Căn cứ Everest) bằng thùng chuyên dụng. Năm nay, có cả drone hỗ trợ đưa rác từ các trại cao xuống, giảm rủi ro cho người leo.

Nữ du khách khẳng định cô luôn tuân thủ nguyên tắc "không để lại dấu vết".

"Tất cả những gì tôi mang lên, bao gồm vỏ thức ăn, thiết bị, pin, bình oxy, đều được tôi mang trở xuống", cô nói.

Đơn vị vận hành một chiếc drone từ trại chính núi Everest, hồi tháng 5. Nguồn: Airlift Technology.