Tay vợt hàng đầu thế giới thốt lên 'pickleball phủ kín vỉa hè Hà Nội'

  • Chủ nhật, 5/4/2026 18:34 (GMT+7)
Trong chuyến đến Hà Nội thi đấu, Christian Alshon tranh thủ dạo phố cổ, tham quan các di tích, trải nghiệm ngồi sau xe máy và bày tỏ bất ngờ trước "cơn sốt" pickleball tại Việt Nam.

Ngày 5/4, Christian Alshon đăng tải loạt ảnh và video ghi lại hành trình khám phá Hà Nội. Tay vợt pickleball hàng đầu thế giới ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, Nhà thờ Lớn, khu phố cổ và chùa Trấn Quốc. Anh tỏ ra thích thú với nhịp sống của thành phố, nhất là trải nghiệm ngồi sau xe máy băng qua các tuyến phố đông đúc.

Tại Hoàng thành Thăng Long, di sản được UNESCO ghi danh năm 2010, du khách Mỹ tham quan Hầm Cơ yếu, nơi từng đảm bảo hệ thống thông tin mật của Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ. Địa điểm này lần đầu mở cửa đón khách từ dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm ngoái.

Điều khiến Alshon bất ngờ là sự phổ biến của pickleball tại Việt Nam. Tay vợt 26 tuổi cho biết anh ấn tượng khi thấy có sân pickleball ngay trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long. Khi dạo quanh khu phố cổ, anh bắt gặp các sân cầu lông nhưng nhầm tưởng là sân pickleball.

"Có rất nhiều sân pickleball ở Việt Nam, chúng thậm chí còn được vẽ khắp các vỉa hè", Alshon hài hước.

pickleball anh 1pickleball anh 2

Alshon khám phá Hoàng Thành Thăng Long chiều 5/4.

Alshon sống tại Boca Raton, bang Florida, Mỹ. Anh từng là tay vợt tennis xuất sắc, vô địch giải đấu NCAA Division III trong màu áo Đại học Chicago, trước khi chuyển sang chơi pickleball từ tháng 6/2021. Nhờ nền tảng tennis, anh nhanh chóng tiến bộ và giành nhiều thành tích nổi bật.

Tháng 9/2025, Alshon vượt qua Ben Johns để vươn lên vị trí số một thế giới, hiện xếp hạng 4 toàn cầu.

Tại giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 diễn ra ở Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), trong ngày thi đấu thứ hai (2/4), tay vợt Lý Hoàng Nam đã đánh bại Alshon. Chiến thắng trước một tay vợt hàng đầu thế giới của Hoàng Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

pickleball anh 3pickleball anh 4

Alshon check-in tại Nhà thờ Lớn và chùa Trấn Quốc cạnh hồ Tây.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 3, thành phố đón 3,05 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 851.000 lượt, khách nội địa đạt 2,2 triệu lượt. Lũy kế 3 tháng đầu năm, Hà Nội ước đón 8,82 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt, tăng gần 30%.

Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới khi được tạp chí Time Out xếp hạng 25 trong danh sách "Best Cities 2026" (thành phố tuyệt vời nhất), dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố cùng ý kiến của hơn 100 chuyên gia và phóng viên.

Châu Sa

Ảnh: FBNV

