Bên trong khách sạn ở Huế bị yêu cầu dừng đón khách

Sáng 20/4, các cơ quan chức năng tại TP. Huế gồm cán bộ thi hành án dân sự, công an và các đơn vị liên quan đã có mặt tại khách sạn Romance (số 14-16 đường Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa) để vận động những người liên quan bàn giao tài sản. Do tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa chủ sở hữu và ngân hàng, khách sạn này được đưa diện đấu giá nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán theo phán quyết của tòa án.

Trước đó, Sở Du lịch TP. Huế ban hành công văn hỏa tốc, khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại cơ sở lưu trú này. Đơn vị đề nghị các doanh nghiệp lữ hành dừng tổ chức đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn, đồng thời chủ động di chuyển khách thuộc tour tuyến ra khỏi cơ sở trong thời gian sớm nhất.

Khách sạn cao 10 tầng, có một tầng hầm và một tầng lửng, hoàn thành năm 2010. Công trình gồm 132 phòng và suite (loại phòng cao cấp), với các hạng như: Superior, Deluxe hướng núi và sân vận động, Deluxe hướng thành phố, Executive Deluxe và Romance Suite, giá 55- 85 USD mỗi đêm (tương đương 1,5-2,2 triệu đồng).

Khách sạn có hệ thống nhà hàng và quán bar, phục vụ các món ăn từ truyền thống đến hiện đại. Ngoài ra từ đây, du khách chỉ cần vài bước chân là tới sông Hương và cầu Tràng Tiền. Việc di chuyển thuận tiện khi ga Huế cách khoảng 2 km, sân bay quốc tế Phú Bài 15 km và bãi biển Thuận An 12 km.

Du khách có thể thư giãn tại hồ bơi tầng thượng, ngắm toàn cảnh thành phố và hoàng hôn trên sông Hương. Không gian này được xem là một trong những điểm nhấn của khách sạn, phù hợp để nghỉ ngơi sau hành trình tham quan.

Bên trong khách sạn còn có hệ thống phòng họp và hội nghị cao cấp, chuyên phục vụ các sự kiện và hoạt động kinh doanh. Cơ sở này bị buộc dừng hoạt động từ ngày 24/3 song vẫn đón khách và quảng bá cho đến trước ngày bị cưỡng chế.

Trước đó, Sở Du lịch TP. Huế tiếp nhận phản ánh của người dân về việc khách sạn Romance vẫn hiển thị thông tin xếp hạng sao chưa đúng quy định trên nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com. Sau khi xác minh, Sở yêu cầu khách sạn liên hệ với nền tảng để gỡ bỏ thông tin chưa đúng quy định. Đơn vị cũng cập nhật lại thông tin quảng bá, giới thiệu dịch vụ theo hướng trung thực và phù hợp quy định pháp luật về du lịch.

Trước đó, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM khuyến cáo công dân du lịch Huế không lưu trú tại khách sạn Romance Huế kể từ ngày 18/4 cho đến khi có thông báo mới.

Trong quý I, Huế đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 843.000 lượt, tăng 26,7%, khách nội địa hơn 1,05 triệu lượt, tăng 35,2%. Lượng khách lưu trú đạt hơn 716.000 lượt, tăng 22,4%. Riêng tháng 3, địa phương đón gần 700.000 lượt khách, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.