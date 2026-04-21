Vì sao khách sạn Romance ở Huế bị cưỡng chế?

Lực lượng chức năng TP Huế đang thực hiện cưỡng chế bàn giao tài sản tại khách sạn Romance do khoản nợ ngân hàng gần 180 tỷ đồng.

Sở Du lịch TP Huế cho biết lúc 9h45 ngày 21/4, Cơ quan Thi hành án dân sự TP Huế thực hiện cưỡng chế bàn giao tài sản tại khách sạn Romance (16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hoá, TP Huế) cho đơn vị trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ du khách đang lưu trú tại khách sạn Romance được tổ chức di chuyển, bố trí lưu trú thay thế tại các khách sạn lân cận với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn. Ảnh: ND.

Tại thời điểm thực hiện cưỡng chế, khách sạn còn 06 du khách đang lưu trú. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và trải nghiệm của du khách, Sở Du lịch TP Huế chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức di chuyển, bố trí lưu trú thay thế tại các khách sạn lân cận với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn.

Toàn bộ quá trình được triển khai nhanh chóng, an toàn, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch lưu trú và tham quan của du khách.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch TP Huế cũng làm việc với đơn vị trúng đấu giá (Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển An Tín Phát) để trao đổi về phương án tiếp nhận, sử dụng lực lượng lao động hiện có, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định và góp phần duy trì ổn định hoạt động du lịch trên địa bàn.

Việc cưỡng chế bàn giao tài sản được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật, với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, đảm bảo an ninh, trật tự và không gây xáo trộn đến môi trường du lịch của địa phương.

Sở Du lịch TP Huế cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra ổn định, an toàn và thân thiện đối với du khách.

Trước đó, Cơ quan Thi hành án dân sự TP Huế cho biết, sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành án tại khách sạn Romance trong 3 ngày, từ 21 đến 23/4.

Việc cưỡng chế nhằm thi hành Bản án số 02/2022/KDTM-ST của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bản án số 25/2022/KDTM-PT của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân.

Theo nội dung bản án, Công ty TNHH Doanh Ngân phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền hơn 178 tỉ đồng cùng lãi phát sinh theo quy định.

Do doanh nghiệp không tự nguyện thi hành án, cơ quan chức năng xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 16 Nguyễn Thái Học - công trình Khách sạn Romance.

Tài sản này được bán đấu giá công khai và thành công vào ngày 7/11/2024 với giá hơn 103,61 tỷ đồng . Người trúng đấu giá đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, cơ quan thi hành án cũng đã ban hành quyết định giao tài sản.

Tuy nhiên, đến nay người phải thi hành án chưa bàn giao tài sản nên Chi cục Thi hành án dân sự TP Huế xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ việc phức tạp, giá trị tài sản lớn, nằm ở khu vực trung tâm thành phố nên có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Các đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp bảo đảm việc cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định.