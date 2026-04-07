Tháo dỡ khách sạn 9 tầng sát hồ Hoàn Kiếm

Khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ tại khuôn viên Dự án Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang được nhà thầu tháo dỡ để bàn giao mặt bằng.

Ghi nhận của phóng viên sáng 7/4, khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ đang được tháo dỡ lan can, nội thất để phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Đây là công trình cuối cùng thuộc phạm vi dự án tháo dỡ để chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư.

Khách sạn 9 tầng trong khuôn viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ được khởi công xây dựng từ năm 2019, sau đó, việc thi công phải tạm hoãn một thời gian do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến đầu năm 2025, khách sạn hoàn thiện, có quy mô gần 70 phòng.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, khách sạn đã bắt đầu tháo dỡ đồ đạc từ đầu tháng 4, dự kiến đến ngày 15/4 sẽ bàn giao mặt bằng cho UBND phường. Cùng với nhiều công trình trong phạm vi dự án, khách sạn cũng sẽ được phá dỡ trước ngày 30/4.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1 ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng . Phường Hoàn Kiếm đang tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Phường Hoàn Kiếm đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng làm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm tách thành hai phân kỳ. Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất. Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe... theo phương án thiết kế được duyệt. Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.

Phân kỳ 2 sẽ thực hiện dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt. Tại phân kỳ này, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.