Văn phòng Chủ tịch nước thay đổi trụ sở làm việc

Trụ sở làm việc hiện nay của Văn phòng Chủ tịch nước ở số 1A/1B Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Trụ sở làm việc mới tại số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Trụ sở làm việc mới của Văn phòng Chủ tịch nước tại số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN.
Thông báo nêu rõ, kể từ ngày 23/3, mọi hoạt động giao dịch, liên hệ công tác của Văn phòng Chủ tịch nước được thực hiện tại trụ sở mới. Các thông tin liên hệ khác giữ nguyên.
Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước; có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.
Về nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng Chủ tịch nước có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật....
Hiện, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là ông Lê Khánh Hải. Các Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là các ông, bà: Phạm Thanh Hà, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Anh, Cấn Đình Tài, Nguyễn Dũng Tiến.
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.