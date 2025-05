Mỹ nhân Hàn khoe dáng quyến rũ ở Hội An

Ngày 19/5, tạp chí DAZED công bố bộ ảnh mùa hè của nữ diễn viên Hàn Quốc Seo Ye Ji. Loạt ảnh được thực hiện tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng và Hội An. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp thanh lịch và phong cách đa dạng của Seo Ye Ji.

Bộ ảnh được chụp theo phong cách trẻ trung, đậm chất mùa hè với bối cảnh thiên nhiên, tôn vinh văn hóa Việt Nam. Từ không gian hiện đại của khu nghỉ dưỡng 5 sao, ê-kíp của tạp chí DAZED cùng Seo Ye Ji tiếp tục tới chụp hình ở Hội An, nơi nổi tiếng với nét cổ kính.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.