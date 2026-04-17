Giảm số người tử vong trong lễ hội Songkran

"Bảy ngày nguy hiểm" dịp Songkran ở Thái Lan khép lại với 1.242 vụ tai nạn và 242 người thiệt mạng. Dù vẫn đáng lo ngại, song số liệu năm nay ghi nhận mức giảm đáng kể so với các năm trước.

Cảnh lễ hội Songkran trên đường phố Bangkok, ngày 13/4. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/4, Thái Lan khép lại Songkran - giai đoạn được ví như "7 ngày nguy hiểm" hay "tuần lễ tử thần" bởi số vụ tai nạn giao thông thường tăng cao.

Theo Bangkok Post, mùa lễ hội chào đón năm mới theo lịch truyền thống năm nay ghi nhận 1.242 vụ tai nạn, 1.200 người bị thương và 242 người thiệt mạng trên toàn quốc, trong đó ngày cuối cùng có 123 vụ tai nạn, khiến 123 người bị thương và 17 người thiệt mạng.

Ông Thiraphat Khatchamart, Tổng giám đốc Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai, kiêm Chủ tịch Trung tâm Chỉ đạo An toàn Giao thông Đường bộ Thái Lan, cho biết: Chạy quá tốc độ tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu, chiếm 40,65%; tiếp theo là tạt đầu xe ở cự ly gần (25,20%). Xe máy vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ tai nạn (64,55%), phần lớn xảy ra trên các tuyến đường thẳng, đặc biệt là đường cao tốc và đường địa phương.

Hoạt động té nước diễn ra trên đường phố Bangkok, ngày 13/4. Ảnh: Patipat Janthong/Reuters.

Xét theo từng địa phương, trong ngày cuối cùng, Chiang Rai ghi nhận nhiều vụ tai nạn nhất, Pattani có số người bị thương cao nhất, còn Nakhon Pathom đứng đầu về số ca tử vong. Tính chung cả 7 ngày, tỉnh Phrae có số vụ tai nạn và người bị thương nhiều nhất, trong khi Bangkok ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất với 21 trường hợp.

10 tỉnh không ghi nhận ca tử vong nào trong suốt chiến dịch gồm Nakhon Phanom, Bueng Kan, Pattani, Phangnga, Rayong, Satun, Samut Songkhram, Sing Buri, Nong Bua Lamphu và Mae Hong Son.

So với mục tiêu giảm ít nhất 5% theo kế hoạch an toàn giao thông năm 2026, kết quả năm nay được đánh giá vượt kỳ vọng. Số vụ tai nạn giảm 35,59%, số người bị thương giảm 37,53% và số người tử vong giảm 9,70% so với mức trung bình 3 năm gần nhất.

Tình trạng giao thông trên đường Mittraphap từ Khon Kaen đến Nakhon Ratchasima ùn tắc suốt ngày 16/4. Ảnh: Chakkrapan Natanri.

Trước đó, trong suốt kỳ nghỉ, Thái Lan đã tăng cường mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn. Các chốt kiểm soát được thiết lập trên toàn quốc, tập trung kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ và giấy phép lái xe, đặc biệt tại các tuyến đường chính và khu vực đông du khách.

Tại Bangkok và các điểm du lịch lớn như Khao San, Silom hay Pattaya, lực lượng cảnh sát được bố trí dày đặc để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh. Ở các khu vực ven biển, lực lượng chức năng còn siết chặt kiểm tra an toàn hàng hải, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển tàu chở khách, nhằm hạn chế rủi ro trong những ngày cao điểm lễ hội.