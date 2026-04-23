Khách Việt đi Anh, Thụy Sĩ cần lưu ý quy định nhập cảnh mới

Khách Việt đến châu Âu cần chú ý thay đổi mới về xuất nhập cảnh khi Thụy Sĩ thu thập sinh trắc học tại sân bay, trong khi Anh dừng thị thực giấy và áp dụng hệ thống e-visa.

Du khách đẩy hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 2025.

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông báo một số quy định mới về xuất nhập cảnh tại Thụy Sĩ và thủ tục thị thực, nhập cảnh Vương quốc Anh mà du khách Việt cần lưu ý.

Theo đó, Thụy Sĩ triển khai hệ thống nhập - xuất cảnh (EES) từ ngày 1/4. Công dân các nước thứ 3 khi nhập cảnh, xuất cảnh khu vực Schengen (gồm 29 quốc gia châu Âu) qua các sân bay của nước này sẽ được yêu cầu thu thập dữ liệu sinh trắc học, bao gồm ảnh chụp và vân tay.

Một số trường hợp được miễn thu thập sinh trắc học theo quy định tại Điều 20 của Bộ luật Biên giới Schengen và chi tiết tại Phụ lục VII của bộ luật này. Ngoài ra, trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra ở cấp Liên minh châu Âu, người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ hiện được miễn thu thập dữ liệu sinh trắc học cho đến khi có thông báo mới.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, năm 2024.

Đối với Vương quốc Anh, hệ thống quản lý xuất nhập cảnh đang có những thay đổi theo hướng số hóa hoàn toàn. Cụ thể, nước này ngừng sử dụng thị thực giấy đối với thị thực nhập cảnh ngắn hạn. Thay vào đó, người nhập cảnh cần tạo lập và sử dụng tài khoản UKVI để quản lý thông tin thị thực.

Ngoài ra, Anh áp dụng xác thực số đối với các trường hợp được miễn kiểm soát nhập cảnh, tiếp tục cập nhật quá trình số hóa đối với "Giấy phép đi lại điện tử" (ETA) và "Xác nhận quyền được nhập cảnh" (CoE).

Các cơ quan chức năng khuyến cáo du khách cần sử dụng hộ chiếu có liên kết với e-visa (thị thực điện tử), cập nhật đầy đủ thông tin hộ chiếu trên tài khoản UKVI để đảm bảo quá trình nhập cảnh diễn ra thuận lợi.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 3, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách trong quý I lên 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, số lượt người Việt Nam xuất cảnh ước đạt 1,2 triệu lượt, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.