Quan chức Trung Quốc lãnh án tử hình vì tham nhũng 325 triệu USD

Ông Dương Hữu Lâm, cựu Phó giám đốc điều hành Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vừa bị tuyên án tử hình ngày 6/7 vì tội nhận hối lộ.

Ông Dương Hữu Lâm (giữa) có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ kéo dài suốt 3 thập kỷ. Ảnh: CCTV.

Tân Hoa Xã đưa tin, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thường Châu (tỉnh Giang Tô) đã tuyên phạt tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân đối với ông Dương Hữu Lâm (Yang Youlin).

Theo bản án, ông Dương Hữu Lâm bị kết tội tham ô, đưa hối lộ, biển thủ công quỹ, lạm dụng quyền lực và rửa tiền.

Cụ thể, từ năm 1993 đến 2023, lợi dụng chức vụ tại thành phố Nam Kinh (thủ phủ tỉnh Giang Tô), ông Dương đã tạo lợi thế bất hợp pháp cho nhiều tổ chức, cá nhân để đổi lấy các hợp đồng xây dựng, cơ hội kinh doanh, chuyển nhượng đất đai và huy động vốn. Bị cáo đã nhận hối lộ số tiền và tài sản trị giá hơn 2,21 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 325 triệu USD ).

Cáo trạng chỉ rõ ông Dương đã cấu kết chiếm đoạt ngân sách của chính phủ; đưa hối lộ cho công chức để trục lợi; sử dụng trái phép vốn của doanh nghiệp nhà nước; và can thiệp sai phạm vào các dự án giải tỏa, phát triển đất đai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.

Ngoài ra, bị cáo đã hoàn trả trái phép các khoản phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây thất thoát tài sản quốc gia. Ông cũng che giấu và hợp thức hóa các khoản tiền thu được từ hành vi nhận hối lộ, bằng cách cho các công ty vay vốn. Các công ty này trong thực tế đều do ông Yang nắm quyền kiểm soát.

Tòa án nhận định số tiền hối lộ là đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận xã hội và thiệt hại nặng nề cho nhà nước cũng như nhân dân. Vì vậy, bị cáo phải nhận mức án tử hình theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, ông Dương có thái độ hợp tác và tố giác tội phạm đúng sự thật. Tuy nhiên, xét tổng thể tính chất, mức độ và hậu quả xã hội cực kỳ nghiêm trọng của vụ án, tình tiết này không đủ làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tuyên án ngày 6/7, ông Dương thừa nhận toàn bộ tội trạng và bày tỏ sự ăn năn hối hận. Trước đó, các phiên xét xử công khai, đối chất chứng cứ đã diễn ra vào ngày 18/3 và 28/4.