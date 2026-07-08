AI thay đổi cách người Việt đi du lịch

Thay vì dành hàng giờ tìm kiếm thông tin trên nhiều nền tảng, nhiều du khách Việt chọn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nghiên cứu điểm đến, xây dựng lịch trình du lịch.

Điểm tham quan tiêu biểu chợ Bến Thành thu hút khách du lịch quốc tế. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Báo cáo toàn cầu về mức độ đón nhận AI của Booking.com, 82% du khách Việt tin rằng AI giúp việc lên kế hoạch du lịch trở nên dễ dàng và bớt căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, 64% cho biết công nghệ này giúp họ tiết kiệm đáng kể thời gian dành cho việc tìm kiếm thông tin và chuẩn bị trước chuyến đi.

Trong nhóm du khách đã sử dụng AI, 50% cho biết họ dùng công nghệ này để tìm gợi ý về điểm tham quan, nhà hàng và các hoạt động tại điểm đến. Tiếp đến là so sánh phương án di chuyển (46%) và tìm kiếm nơi lưu trú phù hợp (43%).

Bên cạnh đó, AI còn được sử dụng để nghiên cứu điểm đến (47%), xây dựng lịch trình chi tiết (42%), chuẩn bị hành lý, tìm hiểu an toàn, phong tục địa phương, quản lý ngân sách, săn ưu đãi, lựa chọn phương tiện di chuyển và điểm đến (đều 41%). Bên cạnh đó, 30% sử dụng AI để nhận các gợi ý cá nhân hóa.

CÁC LÝ DO DU KHÁCH SỬ DỤNG AI TRONG DU LỊCH Nguồn: Booking.com Nhãn Gợi ý điểm tham quan So sánh phương án di chuyển Tìm kiếm lưu trú Nghiên cứu điểm đến Xây dựng lịch trình Tìm hiểu phong tục Quản lý ngân sách Gợi ý cá nhân hóa

% 50 46 43 47 42 41 41 30

Đáng chú ý, gần một nửa số người tham gia khảo sát (49%) đánh giá các kết quả AI đưa ra có mức độ cá nhân hóa cao, phù hợp với phong cách du lịch của họ. Đồng thời, 64% cho biết AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu và lập kế hoạch.

Một trong những cách sử dụng hiệu quả là tận dụng AI để tìm hiểu sâu hơn về điểm đến trước chuyến đi. Du khách có thể yêu cầu AI tổng hợp thông tin từ sách, phim ảnh hoặc giới thiệu về văn hóa, phong tục địa phương để hiểu rõ hơn về nơi mình sắp ghé thăm và đánh giá mức độ phù hợp với sở thích cá nhân.

Khi AI được cung cấp đầy đủ thông tin về sở thích, ngân sách, phong cách du lịch hoặc mục tiêu của chuyến đi, kết quả trả về sẽ có tính cá nhân hóa cao hơn.

AI cũng có thể đảm nhận những công việc mất nhiều thời gian như tính toán lịch trình, so sánh phương án di chuyển hoặc sắp xếp các chặng đi lại. Việc giao cho AI xử lý những khâu mang tính kỹ thuật giúp du khách có thêm thời gian tập trung vào những trải nghiệm tạo nên dấu ấn riêng cho chuyến đi.

Cảnh đông đúc tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, AI chưa hoàn toàn thay thế cách lên kế hoạch truyền thống. Một bộ phận du khách vẫn muốn tự mình khám phá để giữ trọn cảm giác háo hức trước mỗi hành trình.

Trong nhóm chưa từng sử dụng AI, 34% cho biết họ thích tự lên lịch trình và không có nhu cầu nhờ công nghệ hỗ trợ. Ngoài ra, 31% vẫn ưu tiên những lời khuyên đến từ trải nghiệm thực tế của người đi trước, trong khi 30% thừa nhận chưa quen với việc ứng dụng AI vào quá trình chuẩn bị cho chuyến đi.

Xu hướng mới không nằm ở việc để AI quyết định mọi thứ, mà ở khả năng sử dụng các câu lệnh phù hợp để tiết kiệm thời gian, đồng thời vẫn giữ được phong cách du lịch và sở thích riêng của mỗi người.