Mắt bão Bavi biến mất trước giờ đổ bộ Trung Quốc

Giới chuyên gia cảnh báo việc mắt bão biến mất đồng nghĩa năng lượng của bão Bavi không còn tập trung ở vùng lõi mà lan rộng ra toàn bộ cấu trúc mây, cơn bão có thể nguy hiểm hơn.

Ảnh vệ tinh chụp siêu bão Bavi trên vùng biển Philippines ngày 8/7. Ảnh: NASA Worldview/Reuters.

Theo SCMP, hàng loạt chuyến bay tại Trung Quốc đã bị hủy, các hãng hàng không triển khai chính sách hoàn, đổi vé tại ít nhất 10 sân bay, khi bão Bavi đang tiến sát bờ biển Trung Quốc. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào khu vực giữa thành phố Phúc Thanh (tỉnh Phúc Kiến) và Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang).

Đại diện sân bay Chu San Phổ Đà Sơn (Chiết Giang) cho biết 14 chuyến bay đến và đi từ đảo Chu Gia Chiêm đã bị hủy trong ngày 10/7. Tại Ôn Châu, 17 chuyến bay đến cũng bị hủy.

Nhiều hãng hàng không, gồm Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines và Hainan Airlines, đã kích hoạt kênh hỗ trợ đặc biệt cho hành khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí đổi hoặc hoàn vé.

Bão Bavi mất mắt bão, nhưng không thể xem nhẹ

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin mắt bão đã biến mất từ tối 9/7. Tuy nhiên, cấu trúc của bão vẫn cân đối với hoàn lưu hoàn chỉnh, trong khi hệ thống mây đã mở rộng đáng kể lên khoảng 1,4 triệu km2, tương đương khoảng 1.263 lần diện tích Hong Kong (Trung Quốc).

Theo các chuyên gia, việc mắt bão - vùng trời quang ở trung tâm cơn bão - biến mất không đồng nghĩa với việc bão Bavi đã bớt nguy hiểm.

Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thượng Hải giải thích điều này cho thấy năng lượng của bão không còn tập trung tại vùng lõi mà đã lan ra các dải gió bên ngoài. Điều đó có thể khiến mưa lớn kéo dài hơn và làm gia tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa khác. Hiệp hội cũng cho biết nếu một mắt bão mới hình thành, bão Bavi có thể mạnh trở lại.

Hoạt động gia cố diễn ra tại nhiều công trình ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khi bão Bavi tiến gần trong ngày 10/7. Ảnh: Reuters.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 10/7, siêu bão Bavi suy yếu xuống cấp "bão mạnh", với sức gió cực đại gần tâm giảm còn 45 m/giây trong lúc tiếp tục tiến về bờ biển Trung Quốc.

Cơ quan dự báo vẫn duy trì cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo bão 4 cấp của Trung Quốc. Cơn bão, trước đó đạt cấp siêu bão, được dự báo sẽ gây mưa lớn trong 24 giờ tới tại Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều khu vực trên lãnh thổ Trung Quốc đại lục.

Các khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng gồm Bắc Kinh, tỉnh Vân Nam, tỉnh Chiết Giang, Khu tự trị Nội Mông, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương nhắc nhở người dân neo đậu tàu thuyền an toàn, dừng toàn bộ hoạt động ngoài trời, gia cố cơ sở hạ tầng, bảo đảm người cao tuổi và trẻ em được trú ẩn tại vị trí an toàn nhất trong nhà.

Vừa tiễn bão Maysak lại đón bão Bavi

Sáng 10/7, theo giờ địa phương, thời tiết tại Thượng Hải vẫn có nắng, không khí nóng và ẩm hơn bình thường. Nhiều trang trại khẩn trương thu hoạch rau trước khi bão đổ bộ, vừa để hạn chế thiệt hại, vừa bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong thời gian chịu ảnh hưởng của bão.

Tại Bắc Kinh, người dân phải di chuyển trong mưa lớn và tình trạng giao thông ùn tắc khi đi làm. Trong khi đó, các thành phố ven biển vẫn tiếp tục khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão.

Theo CCTV, các hộ nuôi cá tại thành phố Thái Châu (Chiết Giang) đã gia cố cơ sở nuôi trồng và chuẩn bị thiết bị bơm thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại. Các hộ nuôi cua cũng lắp thêm lưới quanh ao để tránh cua thất thoát.

Các tàu cá được buộc sát vào nhau và neo đậu trong cảng để chuẩn bị ứng phó mưa lớn và gió mạnh khi bão Bavi tiến gần, tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 10/7. Ảnh: Reuters.

Ở tỉnh Phúc Kiến, nhiều công viên ven biển, khu nghỉ dưỡng, vùng đất ngập nước và điểm du lịch miền núi đã đóng cửa trong ngày 10/7. Theo thông báo trên nhiều tài khoản mạng xã hội chính thức của các cơ sở này, du khách sẽ được hoàn tiền vé.

Một số trường đại học tại Phúc Kiến cũng yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động khảo sát thực địa và tình nguyện, đồng thời chuyển các buổi học và hội nghị sang hình thức trực tuyến.

Nguồn tin của SCMP cho biết lãnh đạo tỉnh Phúc Kiến và thành phố Phúc Châu đã nhiều lần kiểm tra các hồ chứa trong khu vực. Nhiều hồ chứa được xả nước trong ngày 10/7 để tạo dung tích đón lượng mưa mới.

Nhiều tuyến đường sắt dọc bờ biển Phúc Kiến đã ra thông báo tạm dừng hoạt động trong dịp cuối tuần này. Các doanh nghiệp chuyển phát cũng cảnh báo việc giao hàng có thể chậm trễ do thời tiết cực đoan.

Tại Quảng Tây, nước lũ do bão Maysak gây ra đã rút ở một số khu vực. Chính quyền địa phương vẫn đang phải dọn dẹp bùn đất, rác thải và triển khai các biện pháp ngăn ngừa thảm họa thứ cấp sau cơn bão.

Tại huyện Tân Dương (Quảng Tây), xác động vật chết vì bão Maysak đã được chôn lấp, khu vực được khử trùng nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ở thành phố Quý Cảng (Quảng Tây), người dân dọn dẹp bùn đất để lại sau bão Maysak. Các nhóm tình nguyện có mặt tại nhiều ngôi làng, sử dụng máy xúc để dọn bùn, mang theo nhu yếu phẩm khẩn cấp và nấu các bữa ăn miễn phí cho người dân.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền tăng cường công tác ứng phó khi bão Bavi đến gần. Các địa phương Nghi Lan, Tân Bắc, Tân Trúc và Miêu Lật được đặt trong tình trạng cảnh báo lũ ở mức cao. Dự kiến bão sẽ đi qua vùng biển phía bắc hòn đảo trong ngày 11/7.

Giới chức hòn đảo cho biết khoảng 28.000 binh sĩ đang trong trạng thái sẵn sàng, trong đó một số đơn vị đã được triển khai tới các khu vực có nguy cơ thiên tai cao.

Chính quyền cũng ban hành cảnh báo đỏ đối với hồ chắn lở đất tại Hoa Liên. Toàn bộ các tuyến phà ở miền Đông Đài Loan đã ngừng hoạt động từ ngày 8/7. Tính đến ngày 10/7, cơ quan hàng không dân dụng của hòn đảo cho biết đã có 154 chuyến bay nội địa cùng 261 chuyến bay quốc tế và xuyên eo biển bị hủy.