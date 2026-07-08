Siêu bão Bavi áp sát, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc vào cuối tuần với sức gió rất mạnh, buộc chính quyền phải tăng cường công tác cảnh báo, lên phương án sơ tán người dân.

Một camera từ Trạm Vũ trụ Quốc tế đã ghi lại hình ảnh siêu bão Bavi khi nó đi qua quần đảo Mariana vào sáng 6/7 ở độ cao 426 km. Ảnh: NASA.

Trong thông báo phát đi tối 7/7, chính quyền thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị duy trì mức cảnh giác cao nhất, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất trước khi bão đổ bộ Bavi, theo SCMP.

Chính quyền địa phương yêu cầu các khu trú ẩn dự trữ lượng lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đủ dùng ít nhất ba ngày; đồng thời tăng cường cập nhật dự báo thời tiết liên tục, duy trì lực lượng cứu hộ trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Thông báo cũng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát kinh nghiệm từ những thảm họa trước đây, đặc biệt là siêu bão Lekima năm 2019 - cơn bão khiến 66 người thiệt mạng và gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Đông Trung Quốc.

Theo đó, các cơ quan khí tượng phải nâng cao độ chính xác của dự báo và đánh giá tác động của bão; chính quyền các địa phương cần xây dựng sẵn phương án sơ tán, tăng cường cảnh báo tới người dân qua truyền thông và tin nhắn điện thoại, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư cứu trợ khẩn cấp.

Một hồ chứa tại khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng đã bắt đầu xả lũ nhằm đón lượng mưa rất lớn được dự báo sẽ xuất hiện trong những ngày tới.

Sau khi mạnh lên thành siêu bão hôm 4/7, Bavi liên tục di chuyển theo hướng tây, gây gió mạnh và mưa lớn tại nhiều đảo ở Tây Thái Bình Dương. Hiện cơn bão đang tiến sát Đài Loan, nơi được dự báo sẽ hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong hai ngày 10-11/7.

Theo cơ quan khí tượng, sau khi lướt qua phía bắc Đài Loan (Trung Quốc), Bavi nhiều khả năng sẽ đổ bộ khu vực ven biển giáp ranh giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào tối 11/7, sau đó ảnh hưởng đến Thượng Hải cùng nhiều địa phương miền Đông trước khi suy yếu và di chuyển sâu vào đất liền theo hướng bắc.

Trong khi chuẩn bị đối phó với siêu bão, Trung Quốc cũng đang ứng phó hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai địa chất tại nhiều khu vực.

Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Cơ động tỉnh Cam Túc tiến hành các hoạt động cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở đất ở tỉnh Cam Túc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tỉnh Cam Túc ở thuộc khu vực Tây Bắc nước này đã hứng mưa liên tiếp nhiều ngày, gây ra một vụ sạt lở khiến 21 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Tối 6/7, cơ quan khí tượng địa phương phát cảnh báo màu cam - mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống bốn cấp - đồng thời dự báo lượng mưa có thể lên tới 60 mm, theo China Newsweek,

Ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nhiều địa phương vẫn đang khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão Maysak để lại. Tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, một trận lốc xoáy hiếm gặp đã quét qua, làm tốc mái nhiều ngôi nhà, hư hại đường sá và quật đổ hàng loạt cây xanh.

Theo báo Xiaoxiang Morning Post, sức gió mạnh đến mức làm vỡ cửa sổ một căn hộ ở tầng 12 và cuốn một người đàn ông ra ngoài. May mắn, nạn nhân rơi xuống bụi cây phía dưới nên sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Trong khi đó, tại thành phố Hành Châu thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhiều người dân bị rắn hổ mang cắn sau khi một trang trại nuôi rắn bị nước lũ cuốn trôi.

Chính quyền Quảng Tây cho biết khu vực này vẫn tiếp tục hứng mưa lớn kéo dài, đối mặt nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và vỡ đập. Tại nhiều thành phố, hệ thống giao thông, điện và thông tin liên lạc vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, trong khi một bộ phận người dân đang thiếu nước sinh hoạt.