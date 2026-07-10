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Xã hội

Bão Bavi giảm 2 cấp, dự báo cường độ khi đổ bộ đất liền Trung Quốc

  • Thứ sáu, 10/7/2026 09:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bão Bavi giảm 2 cấp, hiện còn mạnh cấp 14. Cơ quan khí tượng đưa ra nhận định cường độ bão khi đổ bộ giữa 2 tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 7h hôm nay 10/7, vị trí tâm bão Bavi ở vào khoảng 20.6N-127.3E, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam, cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.000km về phía Đông Nam. Cường độ của bão giảm đi đáng kể, xuống còn cấp 14, giảm 2 cấp so với ngày hôm qua.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ xu hướng giảm dần.

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Dự báo đường đi bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Dự báo 2-3 ngày tiếp sau, bão Bavi tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, hướng lệch hơn nhiều lên phía Bắc. Vùng đổ bộ của bão giữa 2 tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc. Thời gian bão đổ bộ vào khoảng đêm 11 rạng sáng ngày 12/7, cường độ khi đổ bộ mạnh cấp 10-12, giật cấp 14.

“Bão Bavi không di chuyển vào Biển Đông nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Phía Đông của Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động”, cơ quan khí tượng nhận định.

Trên đất liền nước ta, ngày và đêm hôm nay 10/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20- 40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10- 25mm, có nơi mưa to trên 50mm, mưa dồn chủ yếu vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

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https://vtcnews.vn/bao-bavi-giam-2-cap-du-bao-cuong-do-khi-bao-do-bo-dat-lien-trung-quoc-ar1028370.html

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

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