Siêu bão Bavi giật trên cấp 17, Biển Đông biển động rất mạnh

Sáng 8/7, siêu bão Bavi mạnh đầu cấp 16, giật trên cấp 17, tiếp tục hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc), ít khả năng vào Biển Đông nhưng vẫn gây biển động rất mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng nay (8/7), vị trí siêu bão Bavi ở vào khoảng 17.0N-134.1E, cường độ đầu cấp 16, giật trên cấp 17.

Hiện bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.200 km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.500 km về phía Đông Nam. Đây là siêu bão thứ 3 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026 (hai siêu bão trước đó là Sinlaku và Mekkala).

Dự báo đường đi siêu bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Từ trưa và chiều mai (9/7), bão đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo khoảng đêm 11 rạng sáng 12/7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Cục Khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định khả năng siêu bão Bavi vào Biển Đông là rất thấp (dưới 10%), tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Bavi cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Từ gần sáng và ngày 9/7, gió tây nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6.

Ngày 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm khí tượng đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.

Dự báo thời tiết trên đất liền nước ta trong ngày và đêm 8/7, cơ quan khí tượng cho hay, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Hình ảnh của siêu bão Bavi trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h50 ngày 8/7.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đêm qua và sáng nay (8/7), vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông; cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Lượng mưa từ19h ngày 7/7 đến 8h ngày 8/7 có nơi trên 80mm như các trạm Quảng Lâm (Quảng Ninh) 273,6mm; Hồ Tân Bình (Quảng Ninh) 250,2mm; Bản Lang 2 (Lai Châu) 141,2mm; Minh Khai 2 (Lạng Sơn) 90,6mm; Cốc Đán (Thái Nguyên) 87,4mm…