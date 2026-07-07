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Xã hội

Không vào Biển Đông, siêu bão Bavi vẫn gây nguy hiểm, vì sao?

  • Thứ ba, 7/7/2026 11:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Siêu bão Bavi không vào Biển Đông nhưng vẫn gây gió to, sóng lớn cho khu vực bởi hoàn lưu bão có bán kính rất rộng lớn.

Sáng nay (7/7) siêu bão Bavi đã giảm xuống cấp 16, giảm đi một cấp so với hôm qua.

Lúc 7h sáng nay, tâm siêu bão cách miền Trung Philippines khoảng 1.850km về phía đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.100km về phía đông nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão này sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khá nhanh, vào khoảng 25-30km/h.

Khoảng ngày 9/7, siêu bão di chuyển chậm lại còn từ 15-20km và đổi hướng, di chuyển tây tây bắc, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo khoảng ngày 11/7, bão di chuyển qua phần phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Đến ngày 12/7, tức chủ nhật tuần này, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Hình ảnh vệ tinh chụp siêu bão Bavi sáng nay.

Về cường độ bão Bavi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, cường độ mạnh cấp siêu bão (từ cấp 16) sẽ còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới; khoảng ngày 10/7 cường độ bão giảm dần.

Dù rất ít khả năng đi vào Biển Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do hoàn lưu siêu bão có bán kính cực kỳ rộng lớn nên cơn bão này có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Cụ thể, từ ngày 9/7, gió Tây Nam ở khu vực phía nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6.

Từ ngày 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa), gió có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi để đảm bảo an toàn.

Bão Bavi là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sau siêu bão Sinlaku và Mekkhala. Thời điểm mạnh nhất, bão đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17 - mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort.

Theo các chuyên gia, ba siêu bão liên tiếp xuất hiện trong đầu mùa bão năm nay cho thấy xu thế xuất hiện ngày càng nhiều siêu bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến trái đất nóng lên.

Trên Biển Đông cũng vừa ghi nhận cơn bão số 1 - Maysak.

Siêu bão Bavi có thể gây gió mạnh trên Biển Đông cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 6/7, vị trí tâm bão Bavi khoảng 14,3 độ vĩ Bắc - 145,1 độ kinh Đông, cường độ gió cấp 17 (siêu bão), giật trên cấp 17.

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Theo Nguyễn Hoài/Tiền Phong

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