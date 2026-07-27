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Xã hội

Trao 60 căn nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng ở Nghệ An

  • Thứ hai, 27/7/2026 21:59 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Chiều 27/7, tại Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức Chương trình trao tặng nhà ở cho Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên.

Chương trình hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" do Thủ tướng Chính phủ phát động, được tổ chức điểm tại Nghệ An trước khi triển khai trên phạm vi cả nước.

Dự Chương trình có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An, tập đoàn Vingroup cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và đại biểu các cơ quan, đơn vị liên quan.

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Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng dự chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, đồng thời góp phần cụ thể hóa Phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng".

Bà Hà Thị Nga khẳng định, mỗi ngôi nhà được trao không chỉ là mái ấm mới mà còn là biểu tượng của nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm của toàn xã hội đối với người có công; đồng thời mong muốn chương trình được triển khai hiệu quả trên cả nước, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ, góp phần nâng cao đời sống người có công với cách mạng.

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Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu trao quà tặng cho người có công tại chương trình.

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nội vụ, tập đoàn Vingroup trao biểu trưng tặng 60 căn nhà đầy đủ nội thất cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao những phần quà hỗ trợ, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh được hỗ trợ nhà ở. Sau buổi lễ, các đại biểu đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình và chụp ảnh lưu niệm.

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