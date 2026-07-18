Đại tướng Phan Văn Giang tri ân thương binh, bệnh binh tại Ninh Bình

Ngày 18/7, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh và người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan, tiền thân là Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, được thành lập từ tháng 5/1965. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã tiếp nhận, chăm sóc và điều dưỡng cho trên 2.000 lượt thương binh, bệnh binh trên cả nước.

Hiện cơ sở đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 105 người, gồm 57 thương, bệnh binh nặng; 3 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 28 con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 17 thân nhân người có công mắc bệnh về thần kinh.

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân thương, bệnh binh tại Ninh Bình. Ảnh: Minh Quang.

Thay mặt Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội gìn giữ, phát huy bằng nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công.

Thông tin về các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đại tướng cho biết Chính phủ đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đến ngày 17/7/2026, lực lượng chức năng đã quy tập được 1.414 hài cốt liệt sĩ, phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 1 khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Cùng với đó, cả nước đã lấy mẫu hài cốt tại 60.744 mộ liệt sĩ, trong đó 42.869 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đồng thời thu thập 93.464 mẫu thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bày tỏ xúc động trước nghị lực, ý chí của những người đã mang trên mình thương tật, bệnh tật nặng nhưng vẫn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn các các thương, bệnh binh tiếp tục giữ vững ý chí, vượt lên thương tật, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, là điểm tựa tinh thần cho gia đình và thế hệ trẻ.

Đại tướng cũng ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan trong công tác chăm sóc, điều trị, phục hồi sức khỏe cho người có công.

Đại tướng tin tưởng cơ sở sẽ tiếp tục là "mái nhà nghĩa tình", nơi các thương, bệnh binh được chăm sóc chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần; đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng điều dưỡng, phục vụ.