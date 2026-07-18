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Xã hội

Phát hiện cá thể động vật quý hiếm trên quốc lộ

  • Thứ bảy, 18/7/2026 18:56 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Phát hiện một cá thể tê tê Java khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế), người dân đã chủ động trình báo và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Chiều 18/7, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô cùng lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp.

Anh Hồ Văn Thương (trú thôn Phước Hưng, xã Chân Mây - Lăng Cô) trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 1, đoạn Km 880+600, phát hiện một cá thể động vật có hình thù lạ mắt, toàn thân phủ nhiều lớp vảy cứng. Nghi là động vật hoang dã quý hiếm, anh đã đưa con vật về nhà bảo vệ và báo cho chính quyền địa phương.

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Đại diện cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô và lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác định đây là cá thể tê tê Java (Manis javanica), nặng khoảng 1,5 kg. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể này trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP. Huế và Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân thực hiện các thủ tục cần thiết để tái thả cá thể tê tê Java quý hiếm trở lại môi trường rừng tự nhiên.

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Cá thể tê tê Java nặng 1,5 kg, trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, tê tê Java là loài thú có vú đặc hữu ở khu vực Đông Nam Á, được xếp vào nhóm động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp. Tại Việt Nam, loài này thuộc Nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

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https://tienphong.vn/phat-hien-ca-the-dong-vat-quy-hiem-tren-quoc-lo-post1860719.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

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