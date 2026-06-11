Phát hiện con vật quý hiếm bỏ lại giữa đường

Phát hiện cá thể tê tê Java còn sống bị nhốt trong túi lưới bỏ lại giữa đường, người đàn ông ở Huế nhanh chóng giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ và thả về tự nhiên.

Cá thể tê tê do người dân nhặt được ở giữa quốc lộ. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 11/6, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, UBND phường Vỹ Dạ phối hợp Công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm TP Huế vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể, tê tê có trọng lượng khoảng 1,6 kg, được ông Lê Thanh Tú (SN 1975, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ) phát hiện trong túi lưới.

Theo ông Tú, khi lưu thông trên quốc lộ, ông thấy một túi màu bạc nằm giữa đường nên dừng lại kiểm tra. Bên trong là túi lưới chứa cá thể tê tê Java vẫn còn sống.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Tú mang cá thể tê tê đến giao nộp cho lực lượng chức năng phường Vỹ Dạ.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể tê tê cho Vườn Quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Tê tê Java (Manis javanica) là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Loài này cũng nằm trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, thuộc diện ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.