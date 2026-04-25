Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào vườn nhà dân ở Đà Nẵng

  • Thứ bảy, 25/4/2026 18:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người dân ở Đà Nẵng tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm cho công an xã để thả về tự nhiên.

Ngày 25/4, Công an xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị tiếp nhận một con tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Tê tê quý hiếm nặng khoảng 2kg. Ảnh: C.A

Trước đó, trong lúc cho gà ăn tại khu vực phía sau nhà, ông Trịnh Vi (SN 1973, trú thôn An Chánh, xã Phú Thuận) phát hiện một con tê tê.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Vi đã nhanh chóng trình báo và bàn giao cho Công an xã Phú Thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Phú Thuận phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã và Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng) tiến hành các thủ tục tiếp nhận, xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là tê tê Java (Manis javanica), nặng 2kg, thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã tiến hành thả con tê tê về môi trường tự nhiên, bảo đảm điều kiện sinh sống và phát triển của loài.

Tê tê quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh:C.A)

Qua vụ việc trên, Công an xã Phú Thuận khuyến cáo, khi phát hiện động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, người dân cần kịp thời thông báo và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt, mua bán trái phép các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đều sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền lớn hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thống Nhất/VTCNews

